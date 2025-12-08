HLV Troussier đã đúng

Cả 2 bàn thắng mà U22 Việt Nam có được tính đến thời điểm này ở SEA Games 33 đều do công của Đình Bắc. Chân sút 21 tuổi thể hiện khả năng dứt điểm đa dạng từ đệm bóng cận thành, sút xa cho đến đánh đầu. Ngoài những bàn thắng, Đình Bắc còn tạo ra nhiều đột biến với các tình huống đi bóng và chạy chỗ làm rối loạn hàng thủ đối phương.

Video bàn thắng trận U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào (SEA Games 33)

Kể từ khi trở lại U22 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á 2025, Đình Bắc đã trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công. HLV Kim Sang-sik – người vốn thường cố gắng xây dựng hệ thống chiến thuật không phụ thuộc vào cá nhân nào – vẫn luôn tạo cơ hội để Đình Bắc được phát huy hết khả năng.

Ở chiều ngược lại, chân sút 21 tuổi không phụ lòng ông Kim khi duy trì phong độ ổn định và thích ứng với nhiều vị trí khác nhau, từ tiền đạo cắm cho đến chạy cánh. Từ giải U23 Đông Nam Á 2025 tới vòng loại U23 châu Á 2026 cho đến SEA Games 33, Đình Bắc đã trực tiếp đặt dấu giày vào 6 bàn thắng của U22 Việt Nam (4 bàn, 2 kiến tạo).

Đình Bắc là niềm cảm hứng cho hàng công U22 Việt Nam

Sự đột phá của Đình Bắc có công rất lớn đến từ HLV Troussier. Cách đây 2 năm, chiến lược gia người Pháp đã khiến tất cả bất ngờ khi đặt niềm tin vào cậu học trò khi ấy vẫn còn chưa nhận được nhiều sự chú ý.

Từ một cầu thủ còn chưa thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát cấp độ U23, Đình Bắc được ông Troussier đưa vào kế hoạch ở cấp ĐTQG. Tiền đạo xứ Nghệ liên tục góp mặt trong các trận đấu giao hữu giai đoạn cuối năm 2023 thay vì một số chân sút kỳ cựu khác. Thử nghiệm đầy mạo hiểm của HLV Troussier mang đến kết quả đầu tiên khi Đình Bắc tỏa sáng với bàn thắng vào lưới Philippines tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Tới Asian Cup 2023, mức độ mạo hiểm được nâng lên cao hơn. Ông Troussier điền tên Đình Bắc vào đội hình xuất phát ngay trong trận ra quân gặp Nhật Bản.Chân sút 21 tuổi chơi một trận để đời khi có nhiều pha xử lý làm khổ hàng thủ Nhật Bản. Và trong khoảnh khắc xuất thần, Đình Bắc đánh đầu tung lưới thủ môn Zion Suzuki, mang về bàn thắng cho tuyển Việt Nam.

Đình Bắc ghi bàn vào lưới tuyển Nhật Bản

Tháng 3/2024, HLV Troussier chia tay đội tuyển Việt Nam sau chuỗi thành tích kém cỏi. Những mục tiêu mà ông đặt ra cùng tuyển Việt Nam tan thành mây khói. Nhưng đằng sau nỗi thất vọng, có những đóng góp của ông Troussier xứng đáng được ghi nhận. Và việc “mở cánh cửa” cho Đình Bắc là một trong những dấu ấn lớn của nhà cầm quân người Pháp.

HLV Troussier đã đúng về Đình Bắc

Trước mắt U22 Việt Nam là trận đấu quyết định gặp U22 Malaysia. Trong bối cảnh các chân sút khác chưa thực sự “nóng máy”, Đình Bắc là niềm hy vọng lớn trên hàng công U22 Việt Nam.

Một màn trình diễn xuất sắc để góp phần mang về chiến thắng sẽ là “mũi tên trúng nhiều đích” của Đình Bắc, vừa cùng U22 Việt Nam tiến vào bán kết, vừa khẳng định năng lực với ban huấn luyện hiện tại, vừa như một thông điệp tri ân dành cho HLV Troussier.

