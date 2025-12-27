HLV Troussier bất ngờ gửi thông điệp tới người hùng SEA Games của U22 Việt Nam

Tối ngày 26/12, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã nhận cú đúp danh hiệu trong lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025. Chân sút 21 tuổi được xướng tên ở 2 hạng mục Quả bóng Bạc nam và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025.

Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U23 Việt Nam

Ngay sau khi biết tin Đình Bắc được nhận giải, HLV Troussier đã gửi thông điệp tới cậu học trò cũ: "Vẫn còn rất nhiều câu chuyện hay chờ trò viết tiếp". Đình Bắc đáp lại người thầy một thời gắn bó: "Vâng, thưa thầy". Đây là động thái tương đối bất ngờ đến từ nhà cầm quân người Pháp. Bởi từ khi sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, ông Troussier vẫn tham dự các sự kiện bóng đá nhưng hiếm khi đề cập đến bóng đá Việt Nam.

Và có vẻ như Đình Bắc chính là lý do đặc biệt để HLV Troussier lên tiếng. Vào năm 2023, chiến lược gia người Pháp từng khiến tất cả sửng sốt khi đưa Đình Bắc - khi đó còn chưa có suất đá chính tại U23 Việt Nam - lên thẳng cấp ĐTQG.

HLV Troussier góp công lớn trong sự trưởng thành của Đình Bắc

Thời gian chứng minh tầm nhìn của ông Troussier là chính xác. Đình Bắc tỏa sáng với những bàn thắng vào lưới Philippines (vòng loại World Cup 2026) và Nhật Bản (Asian Cup 2023). Tới năm 2025, Đình Bắc trở thành ngôi sao hàng đầu trong màu áo U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.

Quãng thời gian gắn bó cùng tuyển Việt Nam của HLV Troussier diễn ra không mấy yên ả và kết thúc sau những kết quả đáng buồn. Nhưng những gì mà vị chiến lược gia người Pháp làm được cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở việc bồi dưỡng các tài năng trẻ, là rất đáng ghi nhận. Ngoài Đình Bắc, còn nhiều cái tên khác đã đạt được bước tiến sau khi được ông Troussier trao cơ hội như Thái Sơn, Thanh Nhàn...