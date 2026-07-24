HLV Timor Leste: Tuyển Việt Nam quá mạnh, thắng xứng đáng 7-0

HLV Jose Pedro thừa nhận Timor Leste hoàn toàn lép vế trước sức mạnh của tuyển Việt Nam, đồng thời xem thất bại 0-7 là bài học quý giá cho đội bóng trẻ của mình.

Highlights Timor Leste 0-7 Việt Nam (Bảng A, AFF Cup 2026)

HLV trưởng Timor Leste, Jose Pedro, không giấu được sự thán phục sau khi đội nhà để thua tuyển Việt Nam 0-7 ở lượt trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026 tối 24/7. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đánh giá tuyển Việt Nam vượt trội về mọi mặt và xứng đáng giành chiến thắng đậm.

"Chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng rất mạnh. Tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng, không chỉ ba người trên hàng công mà là cả một tập thể rất đồng đều. Chúng tôi mắc sai lầm và phải trả giá, nhưng điều quan trọng hơn là Việt Nam đã chơi quá hay. Họ giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một", HLV Jose Pedro chia sẻ.

Theo HLV Timor Leste, thất bại nặng nề là điều đã được dự báo khi đội bóng của ông phải chạm trán nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Ông cũng nhấn mạnh lực lượng Timor Leste còn rất trẻ và cần thêm nhiều trận đấu ở đẳng cấp cao để tích lũy kinh nghiệm.

"Các cầu thủ của tôi còn trẻ, cần tiếp tục phát triển và trưởng thành hơn. Chúng tôi phải trải qua những trận đấu như thế này để học hỏi. Chỉ khi đối mặt với những sai lầm, đội bóng mới có thể tiến bộ và tránh lặp lại chúng trong tương lai. Đây thực sự là một trận đấu rất khó khăn."

Nhà cầm quân này cũng dành lời khen cho cách tiếp cận của HLV Kim Sang-sik khi tung ra đội hình rất mạnh thay vì giữ sức cho các trụ cột.

"Tôi nghĩ không chỉ mình tôi dự đoán trước kịch bản này. Khi gặp một đội tuyển mạnh như Việt Nam, mọi thứ đều rất khó khăn. Tôi cũng muốn gửi sự tôn trọng tới tuyển Việt Nam. Họ không cất các cầu thủ tốt nhất trên băng ghế dự bị. Đối đầu với những cầu thủ chất lượng như vậy là thử thách rất lớn."

Khép lại trận đấu, HLV Jose Pedro cho biết Timor Leste sẽ nhanh chóng gác lại thất bại để hướng đến cuộc đối đầu với Singapore ở lượt trận tiếp theo.

"Ngày mai chúng tôi sẽ bay sang Singapore. Đội vẫn còn một buổi tập vào buổi sáng, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là quên trận đấu vừa qua, giúp các cầu thủ hồi phục và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo."