HLV Timor Leste thừa nhận: "Kém ĐT Việt Nam về mọi mặt"

Trước màn chạm trán tuyển Việt Nam ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, HLV Jose Pedro thẳng thắn thừa nhận Timor Leste vẫn kém xa nhà đương kim vô địch.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Timor Leste vào lúc 20h30 ngày 24/7 trên sân trung lập tại Chonburi (Thái Lan). Trước thềm trận đấu, HLV trưởng Jose Pedro của Timor Leste đã có những chia sẻ rất thẳng thắn khi đánh giá về tương quan lực lượng giữa hai đội.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không ngần ngại thừa nhận Timor Leste đang ở rất xa so với tuyển Việt Nam, không chỉ về chuyên môn mà còn ở nền tảng phát triển bóng đá nói chung.

HLV Timor Leste: "Khoảng cách với Việt Nam là rất lớn"

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Timor Leste (FFTL), HLV Jose Pedro đánh giá trận gặp Việt Nam sẽ là thử thách lớn nhất với các học trò ngay ở lượt trận mở màn.

Ông nói: "Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn vì khoảng cách giữa hai đội là rất lớn ở mọi khía cạnh. Không chỉ trên sân cỏ mà cả ngoài sân, từ hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất đến nền tảng phát triển bóng đá. Việt Nam đang xếp trên chúng tôi khoảng 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA."

Theo HLV 47 tuổi, Timor Leste bước vào giải đấu với tâm thế của một đội bóng đang trong quá trình phát triển, vì vậy cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch cũng là cơ hội quý giá để các cầu thủ học hỏi.

"Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với tinh thần học hỏi. Điều quan trọng nhất là toàn đội phải thi đấu hết mình và thể hiện những gì tốt nhất mình có thể làm được", ông nhấn mạnh.

HLV Jose Pedro

Những phát biểu của HLV Jose Pedro phản ánh đúng thực tế về sự chênh lệch giữa hai nền bóng đá. Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn nằm trong nhóm đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á, thường xuyên góp mặt ở các vòng loại cuối cùng của các giải đấu châu Á, trong khi Timor Leste vẫn đang trên hành trình xây dựng lực lượng và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Timor Leste gặp nhiều khó khăn trước thềm ASEAN Cup

Không chỉ lép vế về trình độ, Timor Leste còn đối mặt với hàng loạt vấn đề trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. HLV Jose Pedro tiết lộ đội tuyển không có được lực lượng đầy đủ trong giai đoạn tập trung do giải vô địch quốc gia vẫn đang diễn ra. Điều này khiến ban huấn luyện gặp khó trong việc lắp ghép đội hình và triển khai giáo án chiến thuật.

Ông chia sẻ: "Chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại. Giải quốc nội vẫn diễn ra nên không phải tất cả cầu thủ đều có mặt. Bên cạnh đó là những vấn đề về cơ sở hạ tầng, công tác tổ chức cũng như quỹ thời gian chuẩn bị quá ngắn cho một giải đấu lớn như ASEAN Cup."

Một bất lợi khác là Timor Leste vẫn chưa đủ điều kiện tổ chức các trận đấu quốc tế chính thức trên sân nhà. Vì vậy, toàn bộ các trận đấu có tư cách chủ nhà của họ tại ASEAN Cup 2026 đều phải diễn ra trên sân trung lập ở Chonburi (Thái Lan). Theo HLV Jose Pedro, việc không được thi đấu trước khán giả quê nhà là tổn thất không nhỏ về mặt tinh thần.

"Được thi đấu trước người hâm mộ luôn mang lại nguồn động lực rất lớn. Chúng tôi rất tiếc khi chưa thể có lợi thế đó, nhưng toàn đội sẽ cố gắng thích nghi để hướng tới màn trình diễn tích cực nhất", ông nói.

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Tuyển Việt Nam hướng tới khởi đầu thuận lợi

ASEAN Cup 2026 đánh dấu sự trở lại của tuyển Việt Nam với tư cách nhà đương kim vô địch sau chức vô địch giành được ở kỳ giải năm 2024. Với lực lượng được đánh giá vượt trội cùng tham vọng bảo vệ ngôi vương, thầy trò HLV Kim Sang-sik được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Trong khi đó, Timor Leste góp mặt ở vòng chung kết sau khi thắng Brunei với tổng tỷ số 6-1 ở vòng play-off. Đây là lần thứ năm đội bóng này tham dự ASEAN Cup, nhưng cả bốn lần trước họ đều phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Bảng A năm nay quy tụ những đối thủ đáng gờm gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Cuộc cạnh tranh cho hai tấm vé vào bán kết được dự báo sẽ rất quyết liệt, đặc biệt giữa ba đội Việt Nam, Indonesia và Singapore.

Dù vậy, trước mắt tuyển Việt Nam vẫn cần một chiến thắng thuyết phục trước Timor Leste để tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình bảo vệ chức vô địch. Với sự chênh lệch đáng kể về đẳng cấp, kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik được đánh giá có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Về phía Timor Leste, dù không đặt mục tiêu quá cao, HLV Jose Pedro vẫn xem ASEAN Cup 2026 là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của bóng đá nước này. Ông kỳ vọng các học trò sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và từng bước thu hẹp khoảng cách với những đội tuyển hàng đầu khu vực trong tương lai.