HLV Thuỵ Sĩ thách thức Argentina của Messi trước trận tứ kết nảy lửa ở World Cup 2026: "Họ không phải bất khả chiến bại"

HLV Thụy Sĩ tuyên chiến trước đại chiến tứ kết với Argentina.

Thụy Sĩ vừa vượt qua Colombia trên chấm luân lưu để giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Chỉ ít phút sau trận đấu, HLV Murat Yakin đã hướng sự chú ý đến thử thách tiếp theo mang tên Argentina.

Đối đầu nhà đương kim vô địch chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt khi Lionel Messi cùng các đồng đội đang toàn thắng từ đầu giải. Tuy nhiên, HLV trưởng của Thụy Sĩ khẳng định ông không hề e ngại. "Argentina không phải đội bóng bất khả chiến bại".

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng Colombia, Yakin cho rằng cuộc đối đầu với Argentina sẽ là màn đấu trí hấp dẫn giữa hai ban huấn luyện. "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Đây sẽ là một trận đấu thú vị về mặt chiến thuật và giờ chúng tôi có cơ hội thử sức trước nhà đương kim vô địch thế giới. Một trận Thụy Sĩ gặp Argentina ở tứ kết World Cup là điều thật tuyệt vời. Tôi rất háo hức".

Huấn luyện viên Murat Yakin của ĐT Thụy Sĩ ăn mừng chiến thắng trước Colombia (Ảnh: Reuters)

Ảnh: REUTERS

Dù bị đánh giá thấp hơn, Thụy Sĩ đang có một kỳ World Cup đáng nhớ. Họ vẫn chưa thua trận nào sau 5 lần ra sân với thành tích 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Chiến thắng trước Colombia cũng giúp đội bóng châu Âu lần đầu tiên sau 72 năm góp mặt ở tứ kết World Cup, cân bằng thành tích tốt nhất trong lịch sử của họ tại giải đấu.

Ở chiều ngược lại, Argentina cũng toàn thắng cả 5 trận từ đầu giải nhưng hai chiến thắng gần nhất đều khiến người hâm mộ "thót tim". Albiceleste phải cần hiệp phụ để vượt qua Cape Verde trước khi tạo màn ngược dòng ngoạn mục thắng Ai Cập 3-2, dù từng bị dẫn 0-2 đến phút 79.

Theo Yakin, chiến thắng nghẹt thở trước Colombia sẽ không khiến các học trò mất tập trung trước thử thách lớn nhất từ đầu giải. "Các cầu thủ của tôi hiểu World Cup vận hành như thế nào. Chúng tôi sẽ tận hưởng chiến thắng này, nhưng được đối đầu với nhà vô địch thế giới là một cơ hội rất đặc biệt".

ĐT Thuỵ Sĩ sẽ gặp Argentina ở tứ kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Lịch sử đối đầu không đứng về phía Thụy Sĩ. Trong 7 lần gặp Argentina kể từ năm 1966, đội bóng châu Âu chưa từng thắng, chỉ hòa 2 và thua 5 trận. Lần gần nhất hai đội chạm trán tại World Cup là vòng 1/8 năm 2014 trên đất Brazil. Khi đó, Thụy Sĩ cầm cự thành công suốt 117 phút trước khi Ángel Di María ghi bàn ở phút 118, giúp Argentina giành chiến thắng 1-0.

Lần tái ngộ tại Kansas City cuối tuần này vì thế mang ý nghĩa rất đặc biệt. Với Argentina, đây là cơ hội tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch. Còn với Thụy Sĩ, đó là dịp để xóa bỏ lịch sử chưa từng thắng Albiceleste và lần đầu tiên giành vé vào bán kết World Cup.