HLV thứ hai ở Ngoại hạng Anh mùa này bị sa thải, và được thay thế bởi người mất việc đầu tiên

Chỉ hai ngày trước trận đấu với Everton, West Ham đã sa thải Graham Potter, chỉ sau 5 trận đấu tại Premier League và Nuno Espírito Santo sẽ là người thay thế. Theo Telegraph, đội bóng Tây London đã đồng ý các điều khoản và dự kiến ​​sẽ sớm đưa ra thông báo, sau đó Nuno chính thức tiếp quản vào thứ Hai.

Quyết định sa thải của Ban lãnh đạo khiến nhiều cầu thủ bị sốc. Potter đã chiếm được cảm tình cũng như sự ủng hộ của một số cầu thủ kỳ cựu trong đội, bất chấp thành tích rất kém trong tám tháng nắm quyền.

Thông cáo từ West Ham nêu rõ: “Kết quả và màn trình diễn trong nửa sau mùa giải trước và đầu mùa giải 2025/26 không đáp ứng được kỳ vọng, khiến Ban giám đốc tin rằng phải có sự thay đổi để giúp cải thiện vị trí của đội trên BXH Premier League càng sớm càng tốt".

Phía West Ham cũng xác nhận đội ngũ trợ lý của Potter sẽ rời đi ngay lập tức và quá trình bổ nhiệm người thay thế đang được tiến hành. Nhìn lại thời gian tại vị của Potter, người ký hợp đồng hai năm rưỡi để kế nhiệm Julen Lopetegui vào tháng 1, ông chỉ giành được 6 chiến thắng trong 25 trận. Trận thắng gần nhất chính là kết quả 3-0 trước Nottingham Forest hồi tháng 8. Trận đấu này đã khiến Nuno trở thành HLV đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này mất việc. Và bây giờ, chiến lược gia 51 tuổi chuận bị ngồi vào chiếc ghế của HLV thứ hai nhận trát sa thải. Nuno từng gây ấn tượng khi đưa Wolves lên Ngoại hạng Anh và tham dự cúp châu Âu, sau đó tiếp tục giúp Nottingham Forest giành quyền chơi Europa League mùa này. Nuno cũng chưa bao giờ phải xuống hạng ở Ngoại hạng Anh.