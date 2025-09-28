HLV thứ hai mất việc sau 5 vòng đấu tại V.League

Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết ông Phan Như Thuật từ chức ghế huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An. Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi đội bóng xứ Nghệ thua ngược CA TP.HCM ở vòng 5 V.League 2025-2026.

Sông Lam Nghệ An bước vào mùa giải không dược đánh giá cao. Đội bóng xứ Nghệ có thực lực yếu, mục tiêu vẫn là trụ hạng và khó có thể mơ thành tích cao. Do đó, thành tích không tốt ở giai đoạn đầu mùa không phải điều bất ngờ. Dù vậy, HLV Phan Như Thuật vẫn rút lui.

Hiện nay, Sông Lam Nghệ An xếp thứ 11 với 4 điểm sau 5 vòng, chỉ hơn đội xếp cuối bảng Đông Á Thanh Hóa đúng 2 điểm. Thực tế, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn còn nguyên hy vọng ở lại V.League bởi mùa giải còn rất dài. Ông Thuật đã làm hết khả năng của mình và các cầu thủ cũng chơi đầy nỗ lực.

HLV Phan Như Thuật chia tay Sông Lam Nghệ An.

Ông Phan Như Thuật là cựu cầu thủ danh tiếng của Sông Lam Nghệ An. Năm 2020, nhà cầm quân này bắt đầu nghiệp huấn luyện với vai trò trợ lý cho đội một. Năm 2023, ông nhận chức huấn luyện viên trưởng rồi từ chức. Đến giữa mùa 2024, cựu tiền vệ này trở lại và giúp đội bóng quê hương trụ hạng thành công.

Hiện nay, nhiều thông tin cho rằng ông Nguyễn Thành Công - cựu huấn luyện viên trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở thành ứng viên sáng giá cho chiếc ghế "nóng" tại sân Vinh.

V.League 2025/26 tiếp tục là mùa giải đầy khắc nghiệt với các huấn luyện viên. Chỉ sau 3 vòng đấu, ông Makoto Teguramori bị Hà Nội FC sa thải vì chuỗi thành tích bết bát. HLV Phan Như Thuật là người thứ hai phải rời nhiệm sở.

Giới chuyên môn dự đoán rằng còn nhiều huấn luyện viên khác đang trong vòng nguy hiểm. Ở Bình Dương, 5 trận thua ở 2 đấu trường khiến ông Nguyễn Anh Đức gặp rất nhiều khó khăn. Chưa có gì đảm bảo cho tương lai của HLV Lê Quang Trãi ở Hoàng Anh Gia Lai .

Ở Thanh Hóa, huấn luyện viên Choi Won Kwon đang gặp vô vàn thử thách khi Thanh Hóa chao đảo nơi thượng tầng. HLV Vũ Hồng Việt cũng không đáp ứng được kì vọng khi Nam Định sa sút.