HLV thể hình nổi tiếng giới thượng lưu đột ngột tử vong khi thực hiện thử thách ăn uống kinh hoàng

Một huấn luyện viên thể hình người Nga vừa qua đời sau khi thực hiện thử thách ăn uống "kinh hoàng" nhằm quảng bá chương trình giảm cân của mình.

Dmitry Nuyanzin, 30 tuổi, một influencer và huấn luyện viên nổi tiếng tại Orenburg, đã dành nhiều tuần ăn uống "thả ga" với mục tiêu tăng ít nhất 25kg. Anh tiêu thụ trung bình 10.000 calo mỗi ngày, bữa sáng gồm bánh ngọt và bánh kem, bữa trưa là bánh bao nhồi phủ mayonnaise, còn bữa tối là burger kèm hai chiếc pizza nhỏ, thậm chí còn ăn vặt khoai tây chiên suốt cả ngày.

Mục đích của Nuyanzin là chứng minh anh có thể giảm cân nhanh chóng và truyền cảm hứng cho khách hàng tham gia chương trình của mình. Thậm chí, anh còn hứa 10.000 rúp (3,3 triệu đồng) cho bất kỳ ai nặng trên 100kg nếu giảm 10% cân nặng trước Tết dương lịch.

Tuy nhiên, trái tim của Nuyanzin đã ngừng đập khi đang ngủ, chỉ một ngày sau khi anh hủy buổi tập vì cảm thấy không khỏe và định đi khám bác sĩ. Ba ngày sau, anh được an táng tại Orenburg.

Trên mạng xã hội, Nuyanzin từng chia sẻ chi tiết hành trình tăng cân "khủng": từ đĩa bánh ngọt, nửa chiếc bánh kem cho bữa sáng, 800g bánh bao phủ mayonnaise bữa trưa, đến burger + pizza cho bữa tối. Chỉ trong một tháng, anh tăng ít nhất 13kg, đạt 105kg.

Dmitry từng là cử nhân Trường Dự bị Olympic Orenburg và Đại học Thể dục Quốc gia St. Petersburg, và đã làm huấn luyện viên cá nhân cho giới tinh hoa Nga suốt 10 năm.

Cái chết của anh khiến cộng đồng mạng Nga bàng hoàng, tràn ngập những lời chia buồn: "Dima, ra đi quá sớm… một con người tuyệt vời", hay "Tại sao Chúa lại lấy đi những người tốt nhất?"

Đáng chú ý, đây là cái chết chỉ vài tháng sau khi vận động viên thể hình Belarus Ilya "Golem" Yefimchuk qua đời vì ngừng tim.