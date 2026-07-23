HLV Thái Lan thừa nhận đội nhà 'có sự chuẩn bị không tốt' cho ASEAN Cup 2026

Sáng 23/7, đội tuyển Thái Lan đã sang Lào để chuẩn bị cho trận ra quân bảng A giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup 2026). Đánh giá về quá trình chuẩn bị, HLV Anthony Hudson cho rằng thầy trò ông đang gặp nhiều khó khăn, nhất là so với các đối thủ mạnh khác trong khu vực.

“Thứ nhất, chúng tôi đón một số cầu thủ mới trong đội. Mục tiêu chính của tôi trong các buổi tập vừa qua giúp mọi người làm quen với lối chơi chung. Thứ hai, tôi tập trung về thể lực. Mỗi cầu thủ đến từ một CLB với kế hoạch chuẩn bị trước mùa giải khác nhau. Do vậy, chúng tôi phải giúp họ hòa nhập. Lúc này, tôi nghĩ rằng họ đã sẵn sàng", vị tân HLV người Mỹ nhấn mạnh trong ngày đặt chân sang Lào.

"Như mọi người đều biết, thể lực đội tuyển chúng ta không tối ưu như các đội tuyển khác vì họ đã có sự chuẩn bị từ trước. Một số quốc gia đã chuẩn bị cho đội tuyển của họ lâu hơn và đã trải qua các trận đấu tập dượt. Đây là điều Thái Lan không có. Nhưng mọi cầu thủ đều cho tôi niềm tin rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp vì tất cả đều đang nỗ lực hết mình”.

HLV Hudson dĩ nhiên đặt mục tiêu 3 điểm khi làm khách của Lào. Ông tin rằng một chiến thắng áp đảo là cách để Thái Lan chứng minh rằng họ vẫn sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026.

Sarach Yooyen (trái) và các đồng đội đang sẵn sàng cho trận ra quân

"Tôi rất ấn tượng với tất cả các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, những người mới đã thể hiện rất tốt. Mục tiêu hiện tại của chúng tôi là giành chiến thắng trước Lào và cải thiện thành tích trong các trận đấu tiếp theo", HLV Hudson nói.

Về phía các cầu thủ, tiền vệ trụ cột Sarach Yooyen cho biết toàn đội đã được nhồi thể lực rất kỹ trong kỳ tập huấn để bù đắp cho thời gian hội quân muộn. Anh nhấn mạnh:

"Giải đấu này chưa bao giờ dễ dàng bởi các đội bóng đều có chất lượng tốt, cùng nhiều yếu tố tác động như việc di chuyển hay áp lực từ khán giả. Tuy nhiên, đã vào giải thì không có lý do gì để bào chữa, chúng tôi phải nỗ lực hết mình. Toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận một, trước mắt là phải giành trọn 3 điểm trước Lào", cầu thủ 34 tuổi nói.