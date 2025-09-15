HLV Thái Lan ta thán chuyện ngoại binh, đường nào cho Voi chiến và ĐT Việt Nam?

Cụ thể, gần đây ông Masatada Ishii có chia sẻ trên Siam Sport: "Hiện tại, Thai League đang có quá nhiều suất ngoại binh cho mỗi CLB. Điều này khiến các cầu thủ Thái Lan, đặc biệt là ở vị trí tiền đạo và trung vệ không đủ điều kiện để thi đấu. Việc thiếu kinh nghiệm thi đấu trong môi trường cạnh tranh gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các cầu thủ, cũng như đội tuyển quốc gia".

Trước vấn đề này, BLV Quang Huy nêu quan điểm: "Ở mặt bằng thế giới thì tôi nghĩ là không phải đâu. Tôi nhớ là cách đây hơn 10 năm, Arsenal lần đầu tiên tung vào sân đội hình chính thức gồm 11 cầu thủ nước ngoài, không có ai là người Anh cả, thì báo chí làm ầm lên và lúc bấy giờ người ta soi xét, lăng mạ cả "giáo sư" Wenger đáng kính nữa.

Thế nhưng đến ngày hôm nay thì không ai đi soi số cầu thủ nước ngoài của một câu lạc bộ nữa. Mọi thứ đều quen rồi và bóng đá Anh vẫn phát triển. Đội tuyển Anh có thể lỡ hẹn với chức vô địch thôi nhưng vẫn là đội mạnh. Tam sư luôn luôn có những cầu thủ trẻ giỏi. Ở đội tuyển Anh, cứ xuống phong độ là mất chỗ ngay, bởi vì hàng loạt cầu thủ trẻ đang chờ sẵn để vào đội tuyển, không ảnh hưởng gì cả".

HLV Ishii lo lắng khi Thai League dùng quá nhiều ngoại binh, sẽ chèn ép không gian phát triển của các cầu thủ nội. Đây cũng là vấn đề với bóng đá Việt Nam.

Với câu chuyện ở Thái Lan, BLV Quang Huy chỉ ra cách khắc phục vấn đề nhưng cũng thừa nhận rằng tại Đông Nam Á, mọi thứ khó khăn hơn do tiềm lực kinh tế các CLB còn kém:

"Tôi cho rằng quan trọng là cách làm. Thái Lan đúng là dùng nhiều cầu thủ ngoại, nhưng tôi cho rằng trong câu chuyện này thì họ cũng thừa sự chuyên nghiệp, toan tính rồi. Tức là, như bóng đá Anh, có một cái League của cầu thủ trẻ song song tồn tại với Premier League. Thường thì họ thi đấu vào trước hoặc sau một ngày với giải chính.

Các cầu thủ trẻ cũng đá theo League, đá theo mùa, bởi vì họ có tiềm lực, họ nuôi những đội trẻ để đi thi đấu. Còn Đông Nam Á chúng ta, dù có tiềm lực, nhưng để nuôi thêm một đội trẻ cũng cần đi lại, ăn ở như đội lớn thì rất khó khăn. Thành ra tôi cho rằng cầu thủ nước ngoài nhiều không ảnh hưởng đến bóng đá thế giới chung, nhưng với Đông Nam Á thì có ảnh hưởng. Đúng là câu chuyện này cũng cần có sự tiết chế, hoặc phải chuyên nghiệp hơn nữa".

Nhớ về quá khứ, BLV Quang Huy cho biết Việt Nam cũng từng tổ chức như vậy song không kéo dài:

"Thay vì những giải trẻ một năm chỉ được đá vài lần thôi thì hãy tổ chức một cái League để đi song song với cả Thai League hoặc V.League. Tôi nhớ là ở mùa V.League lần thứ hai, tức là cách đây hơn 20 năm rồi, chúng ta đã hình thành một cái League song song với V.League.

Năm đó, bóng đá trẻ Việt Nam đang kém và chúng ta muốn hướng đến SEA Games 2003 trên sân nhà với một lực lượng tốt, nên VFF đã có một chính sách: song song với V.League là một giải trẻ để từ đó lựa chọn cầu thủ tốt. Người ta tính tuổi U19, U20 để vài năm sau thành đúng lứa U23 đá cho Việt Nam. Quả nhiên chúng ta đã mang về những cầu thủ rất chất lượng từ giải đấu này.

Nhưng cũng chỉ được năm đó thôi. Có thể với các đội bóng Việt Nam thì đó là gánh nặng — thêm hai, ba chục cầu thủ nữa cũng phải di chuyển máy bay, đi lại, nên cũng mệt. Thành ra Việt Nam mình chỉ duy trì được đúng một giải như vậy. Tôi xác nhận năm đó chúng ta thu hoạch được rất nhiều, nhưng rồi cũng chỉ có một lần duy nhất".

Dùng nhiều ngoại binh ở các giải VĐQG là xu thế chung trên thế giới, vậy cần làm gì để phát triển các tài năng nội?

Nhìn rộng ra cả Đông Nam Á, không chỉ Thai League mà giải VĐQG của Malaysia và Indonesia đều đang rất chuộng sử dụng ngoại binh, nhưng là để phục vụ kế hoạch nhập tịch cho các tuyển quốc gia. BLV Quang Huy thống kê:

"Malaysia được đăng ký tối đa 15 cầu thủ ngoại cho mỗi câu lạc bộ vào đầu mùa. Trong mỗi trận đấu, được đăng ký 9 người và thi đấu trên sân cùng lúc tối đa 7 người. Tức là nếu 7 người đá chính thì còn 2 dự bị. Con số này rất lớn.

Indonesia được đăng ký cả mùa là 8 cầu thủ ngoại, mỗi trận đấu cũng được đăng ký 8 người và thi đấu tối đa 6. Thái Lan thì được đăng ký 7. Ngoài ra, nếu cầu thủ thuộc các nước trong AFF, cùng Đông Nam Á — kiểu như Lương Xuân Trường sang Thái đá — thì không tính là ngoại binh. Như vậy, 7 cầu thủ này là ngoài khu vực. Trong mùa giải, đăng ký tối đa 7, mỗi trận đăng ký 7 và thi đấu 5. Chưa kể khi đá cúp châu Á thì còn được tăng thêm.

Thông qua những con số này, tôi cảm nhận được Malaysia đang muốn "ngoại hóa" toàn bộ. Tức là giải vô địch Malaysia gần như nhuộm toàn cầu thủ nước ngoài để từ đó họ có thêm nguồn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia và cả U23 nữa. Với những gì chúng ta mới cập nhật, có thể thấy Malaysia dường như không cần đào tạo cầu thủ trẻ trong nước nữa, mà nguồn lực hoàn toàn đến từ nước ngoài!".

Như vậy có thể thấy, nếu một giải VĐQG Đông Nam Á sử dụng quá nhiều ngoại binh, có thể đi theo 2 hướng: Thúc đẩy nhập tịch, hoặc nếu vẫn muốn phát triển nội lực thì nên đẩy mạnh các giải đấu riêng cho những tài năng trẻ.

Dù là theo hướng nào cũng cần tiềm lực tài chính rất mạnh mẽ. Suy cho cùng, bóng đá luôn cần có rất nhiều tiền chống lưng ở phía sau!