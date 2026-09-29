HLV Thái Lan nêu 6 điểm mạnh của tuyển Việt Nam, mất Xuân Son không phải vấn đề

HLV Anthony Hudson đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam, đồng thời khẳng định Thái Lan đã mạnh hơn trước cuộc đối đầu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngày 29/9, đội tuyển Việt Nam đối đầu với Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 . Trong buổi tập trước trận đấu, huấn luyện viên Thái Lan Anthony Hudson đánh giá Việt Nam là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải đấu, bất chấp việc đội quân của HLV Kim Sang-sik thiếu vắng khá nhiều ngôi sao.

“Theo tôi, điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam nằm ở hệ thống vận hành của toàn đội. Họ có tính tổ chức và kỷ luật rất cao, sở hữu cách chơi rõ ràng, đồng thời chuyển trạng thái mạnh mẽ và nhanh chóng. Các cầu thủ của họ cũng có nền tảng thể chất tốt.

Tôi cho rằng đó mới là những điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam, thay vì tập trung vào một cầu thủ cụ thể nào đó. Dù thế nào, Việt Nam vẫn là một đội bóng mạnh và là một trong những ứng viên hàng đầu của giải đấu” , HLV Anthony Hudson nhận định.

Huấn luyện viên Thái Lan Anthony Hudson đánh giá cao Việt Nam trước thềm trận đấu. (Ảnh: FA Thailand)

Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Thái Lan với những tổn thất đáng kể về lực lượng. Vua phá lưới của hai kỳ ASEAN Cup liên tiếp là Xuân Son phải sớm kết thúc hành trình tại giải vì rách cơ đùi sau, trong khi Hoàng Đức chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Trước ngày lên đường, HLV Kim Sang-sik cũng không thể triệu tập Thành Chung, Văn Hậu, Quang Hải và Văn Vĩ vì nhiều nguyên nhân, phần lớn liên quan đến chấn thương.

Dù đối thủ không có đội hình mạnh nhất, HLV Anthony Hudson vẫn thận trọng trước đội tuyển Việt Nam: “Tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam cũng như ban huấn luyện của họ. Họ đã làm rất tốt, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, có lối chơi rõ ràng và hiệu quả. Đây là trận đấu mà chúng tôi rất hào hứng và khao khát được thi đấu.

Ở giải đấu trước, việc lựa chọn đội hình của chúng tôi không hề dễ dàng bởi thời điểm đó đang là giai đoạn tiền mùa giải. Chúng tôi may mắn khi nhiều câu lạc bộ đồng ý nhả cầu thủ. Với lực lượng hiện tại cho trận gặp đội tuyển Việt Nam, chúng tôi cũng đang rất mong chờ cuộc đối đầu này”.

So với giải vô địch Đông Nam Á kết thúc vào cuối tháng 8, Thái Lan mang đến FIFA ASEAN Cup 2026 lực lượng được tăng cường đáng kể, đặc biệt ở tuyến giữa. Sự trở lại của hai tiền vệ giàu khả năng tạo đột biến Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat cùng tiền vệ phòng ngự Kritsada Kaman giúp HLV Anthony Hudson có thêm nhiều lựa chọn. Vì vậy, HLV Anthony Hudson cho rằng cuộc tái đấu sắp tới có thể mang đến một màn so tài hấp dẫn.

“Hai trận gần nhất chúng tôi gặp nhau đều là những trận đấu hay và có tính cạnh tranh cao. Việt Nam chơi tốt và hiệu quả. Tôi cho rằng đó là những trận đấu bổ ích đối với chúng tôi và họ là một đối thủ rất chất lượng.

Với lực lượng hiện tại của chúng tôi đã mạnh hơn, tôi nghĩ trận đấu này sẽ rất hấp dẫn đối với người hâm mộ. Như tôi đã nói, tôi rất tôn trọng ban huấn luyện của họ và chúng tôi thực sự háo hức chờ đợi trận đấu này” , nhà cầm quân đội tuyển Thái Lan nói.