Bảng C Asian Cup nữ 2026 gồm 4 đội Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Lượt trận đầu tiên, Nhật Bản so tài với Đài Bắc Trung Hoa trong khi Việt Nam chạm trán Ấn Độ.

Với đẳng cấp của đội từng vô địch World Cup và Asian Cup, tuyển Nhật Bản là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng. Đội bóng xứ Mặt trời mọc chuẩn bị rất kỹ càng cho giải đấu và triệu tập đội hình gồm rất nhiều ngôi sao đang khoác áo các CLB hàng đầu châu Âu.

Giới chuyên môn dự đoán tuyển Nhật Bản sẽ có chiến thắng đậm. Bởi trong 4 lần gặp nhau gần nhất, họ đều ghi ít nhất 4 bàn thắng vào lưới Đài Bắc Trung Hoa.

Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra khó khăn hơn dự đoán dành cho tuyển Nhật Bản trong ngày ra quân Asian Cup nữ 2026.

Quyết tâm hướng đến 3 điểm, đội bóng xứ Mặt trời mọc tung vào sân đội hình giàu sức tấn công 4-3-3 với 8/11 vị trí đang chơi tại giải VĐQG Anh. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Nhật Bản ép sân và kiểm soát bóng lên 90%.

Tuyển Đài Bắc Trung Hoa thi đấu kiên cường

Dù vậy, các chân sút của Nhật Bản lại gặp khó khăn trước hàng thủ Đài Bắc Trung Hoa. Đoàn quân dưới quyền HLV người Thái Lan Prasobchoke Chokemor chơi phòng ngự kiên cường và nỗ lực khóa chặt các khoảng trống bên phần sân nhà. Suốt cả hiệp một, tuyển Nhật Bản tung ra tới 19 pha dứt điểm nhưng không thể ghi nổi bàn thắng nào.

Sang tới hiệp hai, nhà cựu vô địch World Cup tiếp tục duy trì sức ép mạnh mẽ. Nhưng cũng phải tới phút 61, thế bế tắc mới được khai thông. Cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich Momoko Tanikawa thoát xuống nhận đường chuyền dài và xử lý khéo léo trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Đài Bắc Trung Hoa.

Tuyển Nhật Bản (áo xanh) tạm dẫn đầu bảng C

Những phút tiếp theo, tuyển Nhật Bản vẫn tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 90+2, Kiko Seike đánh đầu ấn định tỉ số 2-0 cho Samurai Xanh.

Dù để thua 0-2, màn trình diễn trước Nhật Bản cho thấy tuyển Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ đáng gờm trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp với tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải đặc biệt cẩn thận trong trận đấu gặp đối thủ này ở lượt trận thứ hai.

Asian Cup nữ 2026 cũng đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. 6 đội đạt thành tích cao nhất giải giành vé đến với World Cup.

Kết quả: Nhật Bản 2-0 Đài Bắc Trung Hoa

Bàn thắng: Momoko Tanikawa 61’, Kiko Seike 90+2’