HLV Thái Lan buồn thiu, cất lời xin lỗi sau trận thua khiến lỡ tấm vé World Cup

Rạng sáng 10/5, U17 Thái Lan đã để thua 0-2 trước chủ nhà Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai, bảng A, giải U17 châu Á 2026. Thất bại này khiến “Tiểu Voi chiến” chính thức bị loại khỏi giải châu Á ngay sau vòng bảng, hết cơ hội dự U17 World Cup 2027.

Nhìn tổng thể ở cả 2 trận vừa qua, U17 Thái Lan thi đấu không tốt, họ thủng lưới 4 bàn sau 2 trận mà không ghi được bàn nào.

Sau trận thua Saudi Arabia, HLV Marco Gockel bên phía U17 Thái Lan đã tỏ rõ sự tiếc nuối. Ông thừa nhận nỗi buồn vì bỏ lỡ tấm vé dự World Cup.

“Chúng tôi đã thua 0-2. Thành thật mà nói, giấc mơ của chúng ta đã tan vỡ. Ai cũng có thể tưởng tượng rằng các cầu thủ trẻ sẽ rất buồn, kể cả mọi thành viên trong đội.

Thật không may, chúng tôi đã không thể lọt vào World Cup. Chúng tôi đã coi đó là một giấc mơ, cố gắng hiện thực nó. Tôi biết rằng dự World Cup không chỉ là giấc mơ của các cầu thủ trẻ, mà đó còn là niềm tự hào cho cả đất nước. Nhưng cuối cùng, chúng ta không thể thành công”.

"Tôi muốn để lại điều này cho những người hâm mộ Thái Lan đã theo dõi hai trận đấu vừa qua. Tôi nghĩ ai cũng thấy rằng tất cả các cầu thủ trẻ đã nỗ lực hết mình trong hai trận vừa qua, mặc dù hai trận không khác nhau lắm. Tiếc rằng chúng tôi không thể ghi bàn”.

HLV U17 Thái Lan rất thất vọng sau khi bị loại sớm.

HLV Thái Lan cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau khi không hoàn thành mục tiêu dẫn dắt đội giành vé dự World Cup.

“Đây là sự thật. Tôi xin lỗi vì kết quả này. Các em đã cố gắng hết sức trong hai trận đấu vừa qua. Tôi hy vọng những người hâm mộ Thái Lan có thể thấy được sự cống hiến của các thành viên. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ xứng đáng có được một kết quả tốt hơn”.

Theo lịch, U17 Thái Lan còn lượt đấu cuối gặp Myanmar vào ngày 12/5. Tuy nhiên, trận đấu này chỉ mang tính chất danh dự bởi cả hai đội đều đã chính thức bị loại.