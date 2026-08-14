HLV Tan Cheng Hoe lạc quan, tin dàn dự bị của Malaysia sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia vừa nhắc về ký ức thua 0-3 trước Việt Nam tại AFF Cup 2020. Nhưng lần này, ông vẫn tự tin. Ông khẳng định dàn cầu thủ dự bị của Malaysia sẽ làm nên bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam.

Tình trạng thiếu hụt lực lượng trầm trọng đang bủa vây đội tuyển Malaysia trước trận lượt đi bán kết ASEAN Cup gặp Việt Nam vào Chủ Nhật này. Tình cảnh hiện tại như một sự lặp lại của “cơn ác mộng” mà HLV Tan Cheng Hoe từng phải trải qua tại AFF Cup 2020, nơi đội tuyển của ông thua đậm Việt Nam 0-3.

Thời điểm đó, trên cương vị HLV đội tuyển quốc gia, chiến lược gia này đã phải gồng gánh một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng hàng loạt chấn thương. Giờ đây, nhiều năm đã trôi qua nhưng lịch sử dường như đang lặp lại với vị thuyền trưởng này.

Với vai trò HLV tạm quyền ở thời điểm hiện tại, ông chỉ còn trong tay vỏn vẹn không quá 18 cầu thủ lành lặn để chuẩn bị cho cuộc đối đầu nảy lửa với đối thủ duyên nợ Việt Nam. Endrick chấn thương nặng, Wan Kuzain thì trở về tập trung cùng CLB chủ quản… tất cả khiến Bầy hổ phải “tập tễnh”.

Công Phượng và đồng đội từng hạ Malaysia 3-0 ở AFF Cup 2020

Thế nhưng, trải qua những trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ trong quá khứ, HLV Tan Cheng Hoe vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh và thái độ tích cực. Chia sẻ với tờ Arena Metro, ông thẳng thắn bày tỏ góc nhìn của mình về hoàn cảnh khó khăn hiện tại: "Tôi không còn bận tâm đến những chuyện đã qua trong quá khứ. Tập trung lớn nhất của tôi vào lúc này là trận đấu sắp tới với Việt Nam - một đối thủ chưa bao giờ là dễ dàng. Để đối đầu với họ, chúng tôi thực sự cần một đội hình đầy đủ và mạnh nhất.

Tuy nhiên, như tôi vẫn thường nói, bất kỳ huấn luyện viên nào cũng mong muốn có được lực lượng tốt nhất trong tay. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, đây lại là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ khẳng định bản thân và chứng minh năng lực khi được trao cơ hội ra sân. Họ sẽ mang theo niềm hy vọng làm nên bất ngờ của chúng tôi".

Nhà cầm quân này thừa nhận rằng tuyển Việt Nam sở hữu chất lượng chuyên môn cùng kinh nghiệm thi đấu vượt trội. Việc có một lực lượng đầy đủ rõ ràng sẽ là lợi thế lớn khi phải đụng độ "Những chiến binh Sao vàng". Dẫu vậy, ông kiên quyết không dùng lý do thiếu hụt nhân sự để làm cớ bào chữa cho bất kỳ kết quả nào. HLV Tan Cheng Hoe coi đây là cơ hội vàng cho những nhân tố vốn phải mài đít trên băng ghế dự bị bứt phá và nắm lấy cơ hội tỏa sáng.

"Tôi luôn giữ tinh thần tích cực và đặt trọn niềm tin vào khả năng của từng cầu thủ - những người đã luôn trong tư thế sẵn sàng để bước ra sân và chiến đấu". HLV Tan Cheng Hoe thể hiện sự quyết tâm.