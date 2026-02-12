HLV Slot hết lời ca ngợi Salah sau kỷ lục kiến tạo của Liverpool

Virgil van Dijk đánh đầu ghi bàn cho Liverpool trong chiến thắng 1-0 trước Sunderland.

Salah thực hiện quả phạt góc hoàn hảo mà Van Dijk đã đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 61. Pha kiến tạo mới nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của ngôi sao người Ai Cập tại Liverpool đã nâng tổng số pha kiến tạo của anh lên 92 - ngang bằng với huyền thoại Steven Gerrard. “Mo nắm giữ rất nhiều kỷ lục cho CLB này, nhưng việc có được kỷ lục này cùng với một cầu thủ xuất sắc như vậy thì thật tuyệt vời. Cả 2 đều là những cầu thủ không thể tin được đối với CLB này”, Slot chia sẻ trong bối cảnh mối quan hệ của ông với Salah đang dần được cải thiện. “Thật không may cho Steven, tôi nghĩ Mo sẽ vượt qua anh ấy. Tôi không kỳ vọng, nhưng tôi hy vọng Mo sẽ vượt qua anh ấy”.

Chiến thắng thứ 2 của Liverpool trong 8 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh cũng đã chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Sunderland ở mùa giải này. Chiến thắng này giúp đội bóng của Slot, hiện đang đứng thứ 6, thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm so với đội xếp ngay trên là Chelsea, và 3 điểm so với Man.United đứng thứ 4.

“Rất quan trọng. Tôi nghĩ chúng tôi đã nỗ lực hết mình, chỉ sau 2 ngày nghỉ ngơi. Sau đó lại phải thi đấu một trận sân khách khó khăn. Chúng tôi đã một lần nữa cho thấy mình có thể chơi bóng tốt như thế nào”, Slot đánh giá. “Tinh thần mà chúng tôi thể hiện trong suốt trận đấu rất tốt và đó là lý do tại sao chúng tôi rời khỏi nơi này với chiến thắng 1-0. Trong hiệp 2, chúng tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc tốt và rất nhiều khoảnh khắc mà các cầu thủ chất lượng của chúng tôi có những vị trí đầy hứa hẹn. Nhìn chung, về cường độ làm việc, màn trình diễn thực sự rất tốt”.

Mohamed Salah chơi tốt và san bằng kỷ lục kiến tạo của Liverpool tại Premier League.

Tuy nhiên, tin không mấy tốt lành dành cho Slot là tình hình chấn thương khi tiền vệ người Nhật Bản, Wataru Endo phải rời sân bằng cáng trong hiệp một. Endo vào sân thay thế cho 2 hậu vệ phải bị chấn thương là Conor Bradley và Jeremie Frimpong, trong khi Dominik Szoboszlai đang phải thụ án treo giò.

“Đúng là một chấn thương nghiêm trọng nhưng mức độ nghiêm trọng đến đâu thì chúng tôi vẫn chưa biết”, Slot nói. “Vì tất nhiên là phải đánh giá vào ngày mai, nhưng tình hình không khả quan lắm. Tôi không chắc là mắt cá chân hay bàn chân của cậu ấy, nhưng nếu là mắt cá chân thì chúng ta phải đánh giá vào ngày mai. Nhưng tôi cho rằng cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Đây không phải là lần đầu tiên các hậu vệ phải của chúng tôi gặp vấn đề này. Chúng tôi đã chấp nhận điều này mỗi lần. Chúng tôi phải tìm ra giải pháp để tiếp tục thi đấu tốt”.

Ở các diễn biến khác. Burnley, đứng áp chót bảng, đã lội ngược dòng từ tỷ số 0-2 để giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân Crystal Palace. Bản hợp đồng kỷ lục của Palace, Jorgen Strand Larsen ghi 2 bàn trong trận ra mắt trên sân nhà, nhưng niềm vui của anh nhanh chóng biến thành thất vọng khi Burnley vùng lên mạnh mẽ vào cuối hiệp một. Hannibal Mejbri đã khơi mào cuộc lội ngược dòng ở phút 40 và 4 phút sau đó, trận đấu được san bằng tỷ số nhờ bàn thắng của Jaidon Anthony. Bàn thắng quyết định của Burnley đến nhờ pha phản lưới nhà của Jefferson Lerma ở phút thứ 2 của thời gian bù giờ hiệp một.

Trong khi Nottingham Forest hiện chỉ hơn khu vực xuống hạng 3 điểm sau trận hòa không bàn thắng với đội cuối bảng Wolves.