HLV Singapore: Đội tuyển Việt Nam không phải đối thủ dễ đối phó

HLV Gavin Lee khẳng định Singapore sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu hết mình cho trận gặp đối thủ mạnh là đương kim vô địch Việt Nam tại Mỹ Đình.

Sau khi đánh bại Timor-Leste 2-0 ngày 27/7 để toàn thắng hai trận đầu tại bảng A giải ASEAN Cup 2026 , huấn luyện viên Gavin Lee khẳng định Singapore sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn đối đầu với đương kim vô địch Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

“Việt Nam chắc chắn sẽ không phải đối thủ dễ đối phó, nhưng chúng tôi sẽ đến đó, thi đấu hết khả năng, chuẩn bị chiến thuật phù hợp và cố gắng thực hiện nó như cách chúng tôi vẫn luôn làm” , HLV Gavin Lee khẳng định.

Dù thừa nhận thầy trò HLV Kim Sang-sik là đối thủ mạnh, chiến lược gia của Singapore vẫn thể hiện sự tự tin vào khả năng cạnh tranh của đội nhà.

“Áp lực là một đặc ân. Chúng tôi muốn ở trong hoàn cảnh mà mọi người kỳ vọng vào mình, thay vì không ai mong đợi điều gì như trước đây. Điều quan trọng là đón nhận thử thách đó và tiếp tục tiến về phía trước. Chúng tôi cần gạt bỏ những tác động từ bên ngoài, nhưng đồng thời cũng muốn đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ” , ông nói thêm.

Ông Gavin Lee, huấn luyện viên của đội tuyển Singapore. (Ảnh: NST)

Đây cũng không phải lần đầu nhà cầm quân của Singapore có những đánh giá đáng chú ý về đội tuyển Việt Nam . Sau trận thắng đậm 7-0 của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước Timor Leste ở lượt mở màn, chiến lược gia người Singapore nhận định kết quả này phần nào chưa phản ánh đúng thế trận. Ông cho rằng sức mạnh của Việt Nam đã được chứng minh, nhưng Timor Leste vẫn tạo ra không ít khó khăn trong nhiều thời điểm.

Singapore đang có màn khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026 khi giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận. Ở lượt trận thứ hai trong khuôn khổ bảng A, Singapore đánh bại Timor Leste với tỷ số 2-0. Chiến thắng này nối tiếp màn ngược dòng kịch tính 2-1 của Singapore tại trận ra quân trước Campuchia trên sân khách ở Phnom Penh. HLV Gavin Lee bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò tại giải đấu.

“Giành chiến thắng thứ hai là điều rất tích cực. Xét về màn trình diễn, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều so với trận gặp Campuchia. Chúng tôi tạo ra nhiều thành công nhỏ trên sân và điều đó giúp toàn đội xây dựng được đà hưng phấn. Tôi muốn ghi nhận các cầu thủ vì họ đã tận dụng tốt cơ hội và ghi hai bàn thắng đẹp.

Tôi nghĩ chúng tôi lẽ ra có thể ghi thêm vài bàn nữa, nhưng giữ sạch lưới luôn là điều đáng hài lòng và là nền tảng để toàn đội tiếp tục phát triển. Trong suốt giải đấu, chúng tôi muốn không ngừng tiến bộ và từng bước đạt đến đẳng cấp mà mình hướng tới” , HLV Gavin Lee nhận xét.

Theo lịch thi đấu, Singapore sẽ chạm trán với đội tuyển Việt Nam vào lúc 20h ngày 31/7 trên sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng A giải ASEAN Cup 2026.