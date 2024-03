Thông báo mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Indonesia cho biết, Jordi Amat, Elkan Baggott và Yance Sayuri dính chấn thương nên không thể góp mặt trong trận đấu với ĐT Việt Nam vào ngày 21/3.

Không những vắng mặt ở màn so tài tại tại Gelora Bung Karno 3 cầu thủ Jordi Amat, Elkan Baggott và Yance Sayuri gần như không thể tham dự trận đấu lượt về với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/3.

HLV Shin Tae Yong không có được lực lượng mạnh nhất khi so tài với ĐT Việt Nam (Ảnh: Reuters).

Jordi Amat, Elkan Baggott và Yance Sayuri vắng mặt là mất mát lớn với ĐT Indonesia ở màn so tài với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Shin Tae Yong chỉ gọi bổ sung duy nhất Arkhan Fikri. Do vậy, quân số của ĐT Indonesia ở màn so tài với ĐT Việt Nam là 26 người.

ĐT Indonesia hiện đứng cuối bảng F với 1 điểm, kém ĐT Việt Nam 2 điểm. Thầy trò HLV Shin Tae Yong hội quân từ ngày 17/3 và đang đặt mục tiêu đánh bại ĐT Việt Nam sẽ giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.