HLV Shin Tae-yong bỏ chức vụ ngang hàng ông Park Hang Seo vì lý do bất ngờ

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin ông Shin Tae-yong xin nghỉ việc ở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) chỉ 4 tháng sau khi nhậm chức phó chủ tịch ở cơ quan này. Nhà cầm quân này sẽ quay lại công việc huấn luyện tại K-League (giải vô địch quốc gia của Hàn Quốc).

Sau khi thôi việc ở KFA, ông Shin Tae-yong sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Ulsan HD. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia không chọn đội bóng cạnh tranh vô địch ở Hàn Quốc mà nhận lời đến CLB đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Ở thời điểm hiện tại, Ulsan HD tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng K-League. Tuy nhiên, đội bóng này chỉ hơn nhóm phải thi đấu vòng play-off xuống hạng đúng 3 điểm.

Huấn luyện viên Shin Tae-yong từ chức phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc.

Sự sa sút của Ulsan HD là điều bất ngờ bởi đội bóng này chính là đương kim vô địch K-League. Tháng 7/2025, câu lạc bộ này còn tham dự FIFA Club World Cup tại Mỹ. Ulsan HD vừa sa thải huấn luyện viên Kim Pan-gon (từng dẫn dắt đội tuyển Malaysia) sau chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng ở mọi giải đấu.

Ông Shin Tae-yong vẫn là cái tên có uy tín trong giới huấn luyện tại Hàn Quốc. Nhà cầm quân này từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018.

Ông cũng góp phần vào thành công giai đoạn gần đây của đội tuyển Indonesia, giúp đội bóng xứ vạn đảo lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Ngoài ra, HLV Shin Tae-yong đưa đội tuyển U23 Indonesia tiến gần đến Olympic Paris 2024, chỉ thua trong trận play-off với đại diện châu Phi.

Huấn luyện viên Shin Tae-yong bị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải vì lý do không liên quan đến năng lực chuyên môn. Ông vẫn được các cổ động viên xứ vạn đảo yêu mến và có quan hệ tốt với PSSI.

Tháng 4/2025, ông Shin Tae-yong được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch KFA phụ trách đối ngoại. Cựu HLV trưởng đội tuyển Indonesia là một trong 5 chuyên gia được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch KFA. Trong số những người còn lại có cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo.