HLV Shin Tae-yong bị Ulsan Hyundai sa thải chỉ sau 65 ngày

HLV Shin Tae-yong. Ảnh: Getty

Trong thời gian hai tháng Ulsan Hyundai dưới sự dẫn dắt của ông Shin, đội bóng này chỉ thắng 1, hòa 3 và thua đến 4 trận tại K-League. Ở đấu trường AFC Champions League Elite, đội giành 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Các nhà vô địch K League hiện đã rơi vào vùng xuống hạng.

Được biết, quyết định thanh lý hợp đồng đã đến sau những căng thẳng nội bộ cũng như mối quan hệ giữa HLV Shin Tae-yong và một số cầu thủ. "Do thành tích kém cỏi, CLB và HLV Shin đã chấm dứt hợp tác", thông cáo của Ulsan Hyundai ngày 9-10 có đoạn. "Bắt đầu từ vòng 33 K-League, giám đốc đào tạo trẻ Noh Sang-rae sẽ làm HLV tạm quyền".

Ông Shin vẫn chưa hết lận đận trong sự nghiệp khi trước đó đã bị LĐBĐ Indonesia thanh lý hợp đồng

Chia sẻ cùng truyền thông Hàn Quốc, HLV Shin cho biết: "Tôi bất ngờ được bổ nhiệm đến Ulsan và đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên, có rất nhiều khó khăn". Ngoài ông Shin, Giám đốc điều hành Kim Gwang-guk cũng được yêu cầu từ chức để chịu trách nhiệm cho thành tích không tốt của CLB này trong thời gian qua.

Với việc chia tay Ulsan Huyndai . HLV Shin Tae-yong như chưa hết lận đận trong sự nghiệp sau khi bị LĐBĐ Indonesia thanh lý hợp đồng vào năm ngoái dù thành tích của đội tuyển nước này khi ấy khá ổn định.