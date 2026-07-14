HLV Senegal bị sa thải từng đòi lương hơn 2 tỷ đồng, Tổng thống phải can thiệp

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Senegal mở rộng vụ bê bối của đội tuyển nước này tại World Cup 2026 với những tiết lộ gây sốc.

Trong buổi họp báo tổng kết hành trình của đội tuyển Senegal tại World Cup 2026 , Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF), ông Abdoulaye Fall tiết lộ một số thông tin bất ngờ về nội bộ của đội bóng. Theo lời vị lãnh đạo cơ quan quản lý bóng đá Senegal, đội bóng của châu Phi sử dụng bác sĩ không đáp ứng yêu cầu chuyên môn suốt 10 năm qua.

“Ông ấy không có trình độ học vấn phù hợp để đồng hành cùng các vận động viên của chúng tôi. Tôi phát hiện ra điều đó khá muộn. Bác sĩ Fedior thực chất được đào tạo chuyên ngành phụ khoa.

”Theo những phản hồi mà tôi nhận được, các cầu thủ không thực sự đủ tin tưởng để thường xuyên tìm đến ông ấy khi cần hỗ trợ y tế. Vì vậy, chúng tôi cần một chuyên gia đủ năng lực để mang lại sự yên tâm cho các cầu thủ. Sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu“ , ông Abdoulaye Fall cho biết.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Senegal tiết lộ bác sĩ của đội tuyển quốc gia được đào tạo chuyên ngành phụ khoa.

Tuy nhiên, phát biểu của ông Abdoulaye Fall nhanh chóng bị truyền thông Senegal đặt dấu hỏi. Trang Senenews dẫn lại cuộc phỏng vấn với bác sĩ Fedior từ năm 2018, trong đó ông từng giải thích rõ quá trình chuyển hướng sang lĩnh vực y học thể thao.

”Ban đầu, chuyên ngành của tôi là sản phụ khoa. Nhưng thể thao mới là tình yêu đầu tiên của tôi, từ năm thứ tư đại học. Khi đó chưa có nhiều bác sĩ chuyên về y học thể thao. Trong chương trình học có một học phần về thể thao, và vì bản thân thi đấu thể thao thành tích cao nên tôi chọn môn này như một học phần tự chọn. Từ đó, tôi tiếp tục theo đuổi y học thể thao, làm việc tại các câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. CLB đầu tiên tôi công tác là US Goree từ năm 1986“ , ông chia sẻ.

Không chỉ vấn đề đội ngũ y tế, Abdoulaye Fall còn tiết lộ rằng nội bộ đội tuyển Senegal xuất hiện nhiều bất ổn trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Theo ông, mối quan hệ giữa Liên đoàn và HLV trưởng Pape Thiaw đã rơi vào tình trạng ”đổ vỡ niềm tin“ do hai bên không thống nhất được hợp đồng mới.

Nhà cầm quân 44 tuổi được bổ nhiệm từ cuối năm 2024. Liên đoàn đánh giá chiến dịch World Cup vừa qua là một ”thất bại“, do đó đã sa thải HLV Pape Thiaw ngày 12/7. Theo Chủ tịch FSF, trước khi lên đường dự World Cup, HLV Thiaw yêu cầu tăng lương từ khoảng 20 triệu franc CFA/tháng (khoảng 911 triệu đồng) lên 50 triệu franc CFA (khoảng 2,2 tỷ đồng).

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Trong thời gian diễn ra giải đấu, hai bên sau đó thống nhất mức 30 triệu franc CFA/tháng (khoảng 1,3 tỷ đồng), nhưng vẫn còn nhiều bất đồng liên quan đến tiền thưởng và khoản thưởng ký hợp đồng.

Chủ tịch Abdoulaye Fall tiết lộ thêm rằng HLV Thiaw từng đe dọa sẽ không cùng đội tuyển sang Mỹ nếu các yêu cầu tài chính không được đáp ứng. Chỉ sau khi Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye can thiệp ngay trong ngày toàn đội lên đường, ông mới thay đổi quyết định.

Sau khi bị xử thua Morocco ở Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) dù từng thắng trên sân, ”Những chú sư tử Teranga“ tiếp tục trải qua một kỳ World Cup đầy thất vọng. Senegal từng tiến rất gần tấm vé vào vòng 16 đội, nhưng cuối cùng lại bị Bỉ lội ngược dòng từ dẫn trước 2-0 thành thua 2-3 . Trước đó, họ cũng thất bại trước Pháp (1-3) và Na Uy (2-3) ở vòng bảng, chỉ có một chiến thắng đậm 5-0 trước Iraq.