HLV Scaloni bật khóc sau thất bại, lên tiếng về màn xô xát của tuyển Argentina

HLV Scaloni nghẹn ngào sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, đồng thời lên tiếng về màn xô xát sau trận và khẳng định các học trò xứng đáng được tôn trọng.

HLV Lionel Scaloni không giấu được cảm xúc sau khi Argentina gục ngã 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Chiến lược gia 48 tuổi đã bật khóc trong phòng thay đồ sau trận đấu, dành nhiều lời tri ân cho các học trò và cũng lên tiếng về những hình ảnh không đẹp ở thời điểm mãn cuộc.

Sau tiếng còi kết thúc, cầu thủ hai đội xảy ra xô xát trên sân. Leandro Paredes va chạm với Gavi và Eric García, trước khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Khi được hỏi về sự việc này, Scaloni kêu gọi các học trò phải biết chấp nhận thất bại.

"Chúng ta phải biết cao thượng khi chiến thắng và cũng phải như vậy khi thất bại. Chúng tôi chấp nhận trận thua này. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả những gì mình có. Đội bóng bước vào trận đấu trong tình trạng sứt mẻ lực lượng, nhưng cách họ chiến đấu đến cùng là tấm gương tuyệt vời cho người dân và đất nước chúng tôi. Khi thất bại, điều quan trọng là phải biết đứng dậy để tiếp tục."

HLV Lionel Scaloni phải can ngăn một vài học trò khi họ xô xát với cầu thủ Tây Ban Nha lúc trận đấu đã chấm dứt.

Nhà cầm quân Argentina cũng gửi lời tri ân tới toàn đội sau hành trình vào tới trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp.

"Tôi cảm thấy rất buồn nhưng cũng biết rằng chúng tôi đã cống hiến hết mình. Tôi có rất nhiều điều muốn nói về hành trình để đến được trận đấu này, nhưng điều quan trọng nhất là tôi sẽ mãi biết ơn những cầu thủ của mình. Họ đã đưa Argentina tới thêm một trận chung kết World Cup và chiến đấu đến những phút cuối cùng."

Scaloni thừa nhận Tây Ban Nha là đội chơi tốt hơn trong trận chung kết, nhưng khẳng định ông sẽ luôn tự hào về tập thể mà mình dẫn dắt.

"Tây Ban Nha giỏi hơn, đó là sự thật. Nhưng tôi sẽ luôn lưu giữ những ký ức tuyệt vời về tập thể này. Để đi được đến đây cần rất nhiều nỗ lực. Hôm nay chúng tôi thua, nhưng tôi tin rằng chúng tôi đã nhận được sự tôn trọng từ chính đối thủ."

Scaloni cũng tiết lộ Argentina gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng ngay trong trận đấu. Ông cho biết Cristian Romero và Lisandro Martínez đều gặp vấn đề thể lực, buộc ban huấn luyện phải thay người ngoài kế hoạch.

"Cristian Romero và Lisandro Martínez đều bị đau, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay họ ra. Chúng tôi phải thay tới ba trong bốn vị trí ở hàng phòng ngự vì những vấn đề phát sinh bất ngờ. Đó không phải cái cớ cho thất bại, nhưng rõ ràng những tổn thất đó ảnh hưởng rất lớn khi phải đối đầu một đội bóng hàng đầu như Tây Ban Nha."

Bên cạnh đó, HLV Argentina dành lời khen đặc biệt cho hậu vệ Nicolas Tagliafico, người phải theo kèm Lamine Yamal trong phần lớn thời gian thi đấu.

"Dù rất khó khăn nhưng các cầu thủ vẫn chiến đấu đến cùng. Tôi đặc biệt cảm ơn Nicolas Tagliafico. Cậu ấy liên tục phải đối đầu với Lamine Yamal nhưng không hề xin thay ra, chỉ muốn tiếp tục thi đấu để tôi không phải đau đầu về phương án thay người. Tôi rất tự hào về tinh thần đó."

Scaloni cũng mong người hâm mộ nhìn nhận tích cực về hành trình của Argentina thay vì chỉ tập trung vào thất bại ở trận chung kết.

"Có lẽ sẽ rất khó để mọi người cảm thấy hạnh phúc với vị trí á quân. Nhưng tôi hy vọng người dân sẽ hiểu những gì chúng tôi đã làm được và cách chúng tôi đi tới trận đấu này. Tôi đã khóc hết nước mắt trong phòng thay đồ, nhưng điều đầu tiên tôi muốn làm là cảm ơn các cầu thủ. Họ là những chiến binh. Chúng tôi đã đối đầu một đội bóng tuyệt vời và nhiều cầu thủ Tây Ban Nha cũng nói rằng họ rất bất ngờ với màn trình diễn của Argentina."

Cuối buổi họp báo, Scaloni còn để ngỏ khả năng chia tay đội tuyển quốc gia khi hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào cuối năm.

"Tôi vẫn chưa nói chuyện với Leo (Messi). Trước mắt tôi sẽ làm việc với Chủ tịch liên đoàn. Tôi đã có cơ hội được dẫn dắt đội tuyển ở một nơi tuyệt vời, điều mà không phải ai cũng có được. Nhưng phía trước có thể sẽ là một sự khởi đầu mới, trong khi một tập thể như thế này rất khó tái tạo. Đó là điều khiến tôi đau đớn nhất."

Những chia sẻ đầy cảm xúc cùng hình ảnh bật khóc của Scaloni đã khép lại một hành trình World Cup đáng nhớ của Argentina. Dù không thể bảo vệ ngôi vô địch, nhà cầm quân này vẫn khẳng định ông tự hào về tinh thần chiến đấu của các học trò và tin rằng họ đã rời giải với sự tôn trọng từ chính đối thủ.