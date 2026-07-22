HLV Scaloni bác bỏ các thuyết âm mưu về mâu thuẫn nội bộ hay Argentina bị "ép" phải thua: "Mọi chuyện đang bị đẩy đi quá xa rồi"

HLV trưởng đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni, đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về mâu thuẫn nội bộ cũng như việc các cầu thủ bị gây sức ép sau thất bại ở trận chung kết World Cup.

Ngay sau khi đoạn video ghi lại những lời Lionel Messi nói với các đồng đội trong đường hầm sân MetLife trước trận chung kết thất bại được lan truyền, hàng loạt giả thuyết đã xuất hiện trên mạng xã hội. Tâm điểm là câu nói của đội trưởng Argentina: "Hãy quên hết mọi thứ đi", khiến nhiều người suy diễn rằng đội tuyển đang xảy ra bất ổn nội bộ.

Tuy nhiên, sau khi toàn đội trở về Argentina, chính HLV Lionel Scaloni đã trực tiếp dập tắt mọi đồn đoán. Scaloni đã có những phát biểu rõ ràng và dứt khoát. Khi được hỏi về làn sóng suy đoán trên mạng xã hội, ông trả lời từ trong xe: "Tôi không biết. Tôi không dùng mạng xã hội đâu".

Khi phóng viên tiếp tục đề cập đến khả năng đội tuyển phải chịu áp lực từ bên ngoài hoặc đang tồn tại mâu thuẫn nội bộ, chiến lược gia người Argentina tỏ ra rất bất ngờ: "Không, tôi không hề biết. Tôi không hiểu bạn đang nói gì. Tôi không thể tin được là bạn lại hỏi tôi câu đó. Tôi nghĩ mọi chuyện đang bị đẩy đi quá xa rồi, các bạn ạ, thật đấy".

Qua phát biểu này, Scaloni một lần nữa phủ nhận hoàn toàn những đồn đoán đang lan truyền.

HLV Scaloni được vây kín khi về Argentina (Ảnh: Ole)

Ảnh: Getty

Chuyện gì thực sự xảy ra trong đường hầm?

Theo thông tin mà truyền thông Argentina xác minh, bài phát biểu ngắn của Messi trước khi bước ra sân mang một ý nghĩa rất cụ thể. Những lời động viên của anh xuất phát từ sự khó chịu trong nội bộ đội tuyển trước làn sóng chỉ trích nhằm vào Argentina ở những giờ trước trận chung kết.

Messi đã nói với các đồng đội: "Nào các chàng trai, bình tĩnh nhé. Điều quan trọng nhất là phải thật bình tĩnh. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến việc thi đấu thôi. Bình tĩnh nào, hãy quên hết mọi thứ đi, quên hết mọi thứ. Chỉ tập trung chơi bóng thôi. Hãy nghĩ đến việc thi đấu, cố lên".

Trước đó, trong phòng thay đồ, Messi cũng đã có một bài phát biểu đầy cảm xúc, chạm đến trái tim của toàn đội. Những lời nói sau đó trong đường hầm chỉ nhằm củng cố thông điệp về sự bình tĩnh, giúp các cầu thủ bước vào trận đấu với tâm lý vững vàng, bất chấp tất cả những phát biểu và chỉ trích từ phía Tây Ban Nha trước trận – những điều rõ ràng không được các thành viên Argentina đón nhận tích cực.

Tú Tú.