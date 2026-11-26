Cuộc so tài mang tính quyết định với U17 Mali trong mục tiêu tranh vé vào tứ kết VCK U17 World Cup vào tối 26-11, HLV Roland đã tung lực lượng mạnh nhất.

HLV Roland đã công bố danh sách đá chính trong trận đấu vào lúc 20 giờ ngày 26-11. Qua đó xuất hiện nhiều trụ cột như Đại Nhân, Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Quý Vương... thủ môn Xuân Hòa.

U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giành ít nhất 1 điểm trước U17 Mali, đồng thời U17 New Zealand thất bại trước U17 Bỉ. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland có thể cạnh tranh suất dành cho 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đây là kịch bản khó cho các cầu thủ Việt Nam khi những thể hiện của U17 Mali cho thấy đây là đối thủ rất mạnh cho dù đá với đội hình 2. Nhưng việc còn hy vọng sẽ tạo động lực cho toàn đội khi ra sân.