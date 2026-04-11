HLV Roland thận trọng khi nhận xét về các đối thủ ở cùng bảng đấu

U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân gặp Malaysia ngày 13-4.

Ngày 11-4, HLV trưởng các đội ở bảng A tiến hành họp báo trước giải đấu, HLV đội U17 Việt Nam, ông Cristiano Roland đã có những nhận xét thận trọng dành cho các đối thủ ở cùng bảng đấu. Theo đánh giá của chiến lược gia người Brazil, bảng đấu của U17 Việt Nam có nhiều nét tương đồng với vòng loại châu Á trước đó, đồng thời quy tụ những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

“Chúng tôi biết đây là một bảng đấu rất khó khăn với những đội bóng mạnh. Tuy nhiên, toàn đội luôn tiếp cận theo cách riêng của mình, đó là tập trung giải quyết từng trận đấu một và cố gắng hết sức trong từng trận”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Ảnh: VFF

Bên cạnh sự chuẩn bị cho giải đấu trước mắt, HLV Cristiano Roland cũng chia sẻ về định hướng phát triển lực lượng trẻ của bóng đá Việt Nam. Theo ông, lứa cầu thủ hiện tại, trong đó có nhiều cầu thủ sinh năm 2010, đã được chuẩn bị từ sớm và đang từng bước trưởng thành. Đáng chú ý, một số cầu thủ trẻ sinh năm 2008 đã có cơ hội thi đấu tại V-League và thậm chí ghi bàn, cho thấy tiềm năng phát triển tích cực.

Nhìn nhận về hành trình phía trước, HLV Cristiano Roland cho biết đội tuyển U17 Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Với quỹ thời gian chuẩn bị không dài, BHL tiếp tục duy trì cách tiếp cận đã áp dụng thành công tại vòng loại, đồng thời đặt trọng tâm vào từng trận đấu cụ thể. “Chúng tôi đang ở trong một bảng đấu mạnh, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết sức. Qua mỗi trận đấu, các cầu thủ sẽ trưởng thành và tiến bộ hơn”, ông chia sẻ.