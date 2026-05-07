HLV Roland: "Luôn thể hiện tinh thần chiến binh vì các em là người Việt Nam"

Trước đối thủ được đánh giá giàu thể lực và chơi quyết liệt, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn thể hiện thế trận lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Sau nhiều nỗ lực ép sân, U17 Việt Nam có bàn thắng quyết định ở phút 77 nhờ pha lập công của Đậu Quang Hưng.

Không giấu được cảm xúc sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Cristiano Roland đã ôm chầm lấy các học trò trong phòng thay đồ để chúc mừng chiến thắng quan trọng.

Kết quả này không chỉ giúp U17 Việt Nam có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp mà còn chấm dứt 10 năm chờ đợi một chiến thắng của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi U17 châu Á.

Ông thầy người Brazil còn tập họp học trò và đưa ra những lời nói khích lệ, động viên hướng tới trận đấu với U17 Hàn Quốc: "Tinh thần chiến binh luôn được các em thể hiện trên sân bởi các em là người Việt Nam. Người Việt Nam luôn chiến đấu và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn bằng tất cả khả năng của mình. Trận đầu tiên gặp nhiều thử thách nhưng các em vẫn có thể làm tốt hơn và quan trọng nhất là đã đạt được kết quả tích cực.

Chúng ta biết cách tận dụng cơ hội và chiến đấu đúng tinh thần đã chuẩn bị từ trước. Như thầy đã nói, tất cả các cầu thủ khi vào sân đều quan trọng như nhau và các em đã làm rất tốt điều đó".

"Bây giờ toàn đội cần phân tích lại trận đấu, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Chắc chắn phía trước sẽ còn nhiều khó khăn nhưng nếu toàn đội tiếp tục cố gắng, làm mọi thứ thật chuẩn chỉnh như thầy đã dặn thì chúng ta sẽ vượt qua được" - HLV Roland kết thúc những lời nói xúc động với học trò.

Chiến thắng tối thiểu nhưng đầy ý nghĩa giúp U17 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc và U17 UAE chia điểm sau trận hòa 1-1, còn U17 Yemen đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào.

Màn trình diễn đầy quả cảm cùng tinh thần chiến đấu quyết tâm của các cầu thủ trẻ mang đến nhiều hy vọng cho U17 Việt Nam trước những thử thách tiếp theo tại giải đấu.



