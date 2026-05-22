HLV Roland chờ gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC

HLV Roland giúp U17 Việt Nam làm nên lịch sử với tấm vé tham dự U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Nhà cầm quân này đang thuộc biên chế của Hà Nội FC và làm việc tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ CLB Hà Nội. Ông đã góp sức tạo nên sự ổn định ở các tuyến trẻ của CLB này qua các VCK U15, U17, U19 và U21. Ở đội hình vừa giành vé tham dự U17 World Cup 2026, Hà Nội FC đã đóng góp 6 cầu thủ.

Nhưng điều đáng nói là những đóng góp thầm lặng của bầu Hiển cùng chung sức với nhiều ông bầu khác chăm lo các tuyến trẻ để luôn tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Với nhà cầm quân người Brazil ở đội tuyển U17 Việt Nam hiện nay, ông vốn là tiền đạo của Hà Nội FC.

Năm 2023, HLV Roland đã đưa U17 Hà Nội giành Cúp vô địch U17 quốc gia và sau đó được lãnh đạo CLB này hỗ trợ cho LĐBĐ Việt Nam dẫn dắt đội tuyển U17 Việt Nam đến nay. Hai năm liên tiếp đưa U17 Việt Nam tham dự VCK châu Á và một lần làm nên lịch sử khi giành suất dự VCK U17 World Cup 2026. HLV Roland xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

HLV Roland còn đang là "kiến trúc sư" ở hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Ảnh: HNFC

Vào tháng 8 tới đây, hợp đồng làm việc giữa ông và Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ CLB Hà Nội sẽ kết thúc. Hẳn nhiên trong lúc này thì khó có ai xứng đáng hơn HLV Roland để dẫn dắt U17 Việt Nam sang Qatar vào tháng 11 tới đây. Nhưng mọi thứ vẫn còn chờ phía Hà Nội FC xúc tiến việc gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân này.

Lãnh đạo của Hà Nội FC cho biết sẽ sớm gặp gỡ, đàm phán với HLV Roland khi ông đã chứng tỏ được tay nghề của mình trong những năm qua.