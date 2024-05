HLV Popov của Thanh Hóa lại bị phạt vì tái phạm “tật xấu”

Thanh Hóa chơi rất tốt ở đầu mùa giải 2023/2024 khi đua vô địch với Nam Định và các đối thủ. Tuy nhiên, thời gian gần đây phong độ của đội bóng xứ Thanh rất tệ, họ liên tục hòa và thua nên hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Ở vòng 17 V-League 2023/2024, HLV Popov và các học trò làm khách trước CLB TP.HCM. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội khách lại thua với tỉ số 0-2.

Ở trận đấu này, HLV Popov tiếp tục có những hành vi phản ứng thái quá với trọng tài nên đã phải nhận thẻ vàng. Không những vậy, thuyền trưởng của Thanh Hóa còn thách thức Ban tổ chức khi bỏ họp báo sau trận.

HLV Popov nhận án phạt vì "thói quen khó bỏ" của mình (Ảnh: VPF).

Do đó, theo thông báo mới nhất của VPF, Ban kỷ luật VFF phạt HLV Popov 10 triệu đồng do không tham dự họp báo sau trận đấu giữa CLB. TPHCM và Thanh Hóa. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên HLV Popov bị phạt vì hành vi này.

HLV Popov là một trong những huấn luyện viên thường xuyên phản ứng thái quá với trọng tài. Nhà cầm quân này bị đánh trượt ở cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất mùa giải 2023 cũng vì nhận nhiều án phạt từ phía BTC.

Ngoài án phạt của HLV Popov, Ban kỷ luật VFF cũng phạt Vũ Văn Thanh (CLB CAHN) 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp do hành vi xúc phạm, thiếu văn hoá với trọng tài; phạt CLB Nam Định 5 triệu đồng do vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam; phạt CLB Hải Phòng 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng ở trận thắng 4-2 trên sân Khánh Hòa.