HLV Polking nói gì khi CAHN bị xử thua 0-3 ở Cúp C2 châu Á?

Ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp C2 châu Á tuần trước, CLB Công an Hà Nội đã đè bẹp đại diện của Singapore Tampines Rovers với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, kết quả này đã bị đảo ngược sau khi đội bóng V-League sử dụng hai cầu thủ vốn bị treo giò là tiền vệ người Úc Stefan Mauk và tiền đạo người Brazil China.

Ngay trước thềm trận lượt về, AFC ra thông báo xử thua CAHN 0-3 vì sử dụng cầu thủ không đúng quy định của giải đấu. Từ chỗ đặt một chân vào tứ kết, CAHN đứng trước nguy cơ lớn bị loại.

Chia sẻ trong cuộc họp báo mới nhất, HLV Alexandre Polking thừa nhận CAHN chỉ có thể tự trách mình vì sai sót nói trên. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ hy vọng AFC sẽ có sự phối hợp tốt hơn với các CLB trong tương lai.

HLV của CAHN cho biết: “Tôi vẫn cảm thấy khó hiểu về chuyện này, nhưng chúng tôi không đổ lỗi cho nhau ở đây. Câu hỏi của tôi ở đây là, 'chẳng phải sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu những chuyện như thế này không xảy ra sao?' Nó đã xảy ra năm ngoái trong cùng cuộc thi này. Và nó lại xảy ra lần nữa.”

“Chúng tôi đã họp kỹ thuật trước trận đấu đó và các trọng tài cũng có mặt. Tôi đã xem báo cáo về cuộc họp và tất cả các cầu thủ đủ điều kiện đều được chấp thuận - Stefan Mauk, China - đều được chấp thuận. Những cầu thủ nào không đủ điều kiện thi đấu? Danh sách không có ai cả”.

“Tuy nhiên, bản báo cáo của AFC cũng có một dòng chữ nhỏ phía dưới viết rằng: ‘Vui lòng tự kiểm tra, chúng tôi không chịu trách nhiệm…’. Tôi biết chúng tôi đã được thông báo về các cầu thủ bị treo giò từ trước đó. Chúng tôi nên cẩn thận hơn. Đó là lỗi của chúng tôi”.

“Đây là một bài học lớn đối với chúng tôi. Một sai lầm lớn nhưng tôi không thích điều đó chút nào, và thành thật mà nói, tôi cũng sẽ không thích nếu mình ở phía bên kia, chỉ vì vẻ đẹp của trận đấu mà lẽ ra nên tránh - và có thể tránh được bằng sự giao tiếp tốt hơn giữa AFC và các câu lạc bộ.”

CAHN sẽ gặp Tampines Rovers vào lúc 19h15. Cho dù bị dẫn 0-3, đội bóng của Alexandre Polking vẫn có khả năng đi tiếp. Trong hai lần gần nhất gặp Tampines, họ toàn thắng với tổng tỷ số 10-1.