Đội Công an Hà Nội sẽ tiếp đón đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản là Vissel Kobe ở lượt trận thứ năm AFC Champions League Elite vào tối 24-11 trên sân Hàng Đẫy. HLV Polking khẳng định toàn đội sẽ dốc sức chơi tốt ở trận đấu này dù lực lượng có một số vấn đề về chấn thương.

HLV Polking và Nguyễn Filip tại buổi họp báo. Ảnh: CAHN FC

Sau 4 lượt trận tại đấu trường châu Á, nhà đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội (CAHN) đang có 4 điểm nhờ chiến thắng 3-2 trước Cảng Thượng Hải và trận hòa trước Kyoto Sanga. Tạm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng, thầy trò HLV Mano Polking buộc phải giành kết quả khả quan ở những vòng đấu tới nếu muốn chen chân vào top 8 để đoạt vé đi tiếp. Đây là bài toán không hề dễ dàng khi đội bóng ngành Công an đang gặp nhiều trắc trở về phong độ.

Chia sẻ tại buổi họp báo trước lượt trận thứ năm vào chiều 23-11, chiến lược gia mang hai dòng máu Đức - Brazil thừa nhận đội bóng đang chịu nhiều thiệt thòi về nhân sự: “CAHN thiếu may mắn khi liên tiếp gặp các ca chấn thương. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực chơi tốt trước Vissel Kobe khi những trụ cột quan trọng như Quang Hải hay Leo Artur đã kịp trở lại”.

Đấu trường khu vực vẫn không dễ dàng với CAHN. Ảnh: MINH HOÀNG

Thực tế, mật độ thi đấu dày đặc cùng trình độ chuyên môn cao của các đối thủ tại sân chơi châu lục đã khiến CAHN dần bộc lộ sự quá tải dù sở hữu lực lượng có chiều sâu. Điều này thể hiện rõ qua thất bại 1-3 trước Johor Darul Ta'zim ở Cúp CLB Đông Nam Á mới đây, trận đấu mà đại diện Malaysia đã tạo ra thế trận lấn lướt toàn diện.

Thử thách dành cho đại diện Việt Nam trong phần còn lại của vòng bảng là vô cùng chông gai. Họ sẽ lần lượt tiếp đón Vissel Kobe (lượt 5), Bắc Kinh Quốc An (lượt 7) trên sân nhà, đan xen hai chuyến làm khách đầy bão táp trên sân của Kashiwa Reysol (lượt 6) và Johor Darul Ta'zim (lượt 8).

Đánh giá về đối thủ trước mắt ở lượt trận thứ năm, HLV Polking nhận định: “Vissel Kobe là một tập thể rất mạnh, vì vậy trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Dẫu vậy, CAHN sẽ chiến đấu hết mình. Chúng tôi sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, đảm bảo cả chất lượng chuyên môn lẫn khát khao cống hiến cho trận cầu lớn này.

HLV Polking quyết tâm giành điểm trước Vissel Kobe. Ảnh: CAHN FC

Ở hai trận sân nhà trước đó gặp Kashima Antlers và Kyoto Sanga, toàn đội đã thi đấu đầy nỗ lực dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Tôi tin ngày mai người hâm mộ sẽ tiếp tục lấp đầy khán đài sân Hàng Đẫy. Chúng tôi muốn tái hiện tinh thần thi đấu ấy cùng một kết quả thuận lợi hơn”.

Cùng tham dự buổi họp báo, thủ môn Nguyễn Filip cũng bày tỏ sự quyết tâm: “Được thi đấu tại thánh địa Hàng Đẫy cùng sự tiếp sức của cổ động viên nhà luôn là điểm tựa tinh thần rất lớn. Vissel Kobe sở hữu những cầu thủ đẳng cấp ở mọi tuyến, nên toàn đội đã tập trung phân tích kỹ lối chơi tập thể của họ. Hy vọng chúng tôi sẽ lặp lại màn trình diễn ấn tượng như trước Kashima Antlers, nhưng lần này là với một kết quả tích cực hơn”.