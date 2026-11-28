HLV Mauricio Pochettino khẳng định sẽ không dễ tính với các cầu thủ Man Utd trong quá trình cải tổ đội bóng và cải thiện thành tích thi đấu.

Trong cuộc họp báo ngày 27/11 trước trận tiếp Brentford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Mauricio Pochettino gửi thông điệp cứng rắn tới các học trò. Nhà cầm quân người Argentina khẳng định ông sẵn sàng gây sức ép lên các cầu thủ để giúp đội bóng thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại.

“Chúng tôi có một tập thể gồm những cầu thủ muốn đóng góp và giành chiến thắng. Tuy nhiên, tôi không thể thay đổi quan điểm, nói những điều không đúng sự thật hay thay đổi con người vốn có của mình” , HLV Pochettino chia sẻ.

“Đừng hiểu sai lời tôi. Đôi khi chúng ta nhầm lẫn giữa việc đối xử tốt và dễ tính. Tôi không phải người dễ tính. Tôi luôn cố gắng đối xử tốt với mọi người, nhưng có những lúc chúng ta cần thúc đẩy nhau, cần phải cứng rắn để xây dựng và cải thiện mối quan hệ. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”.

HLV Pochettino chưa mang về chiến thắng trên cương vị tân HLV trưởng Man Utd. (Ảnh: Reuters)

HLV Pochettino trải qua hai trận đấu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng Manchester United mà chưa biết đến chiến thắng. Sau thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh, “Quỷ đỏ” chỉ giành được 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Sporting tại Champions League.

Dù chịu áp lực về thành tích, chiến lược gia người Argentina cho rằng Man Utd cần thời gian để thích nghi với phương pháp làm việc và triết lý bóng đá của ban huấn luyện mới.

“Chỉ sau vài buổi tập, các cầu thủ đã làm việc với cường độ cao. Tuy nhiên, họ không thể trở nên hoàn hảo chỉ sau 3 ngày hay vài tuần. Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu dài hạn.

Hiện tại, chúng tôi cần giành chiến thắng, nhưng bên cạnh việc nghĩ đến chiến thắng trong trận đấu trước mắt, chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho tương lai và từng bước tiến bộ. CLB này phải cạnh tranh cho những mục tiêu lớn. Chúng tôi đang nỗ lực để làm được điều đó ” , chiến lược gia người Argentina cho biết.

Bên cạnh những thay đổi về chuyên môn, HLV Pochettino đặc biệt chú trọng việc cải thiện văn hóa tại Old Trafford. Nhà cầm quân 54 tuổi yêu cầu các học trò nâng cao tinh thần trách nhiệm, chú ý hơn đến công tác chuẩn bị cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

“Ngay từ ngày đầu tiên, trách nhiệm của chúng tôi là thúc đẩy các cầu thủ tiến bộ. Mỗi ngày, chúng tôi đều phải làm tốt hơn. Cả trong lẫn ngoài sân cỏ, chúng tôi cần cùng nhau trở thành một tập thể tốt hơn.

Cả trong lẫn ngoài sân cỏ, chúng tôi cần cùng nhau trở thành một tập thể tốt hơn. Trong mỗi cuộc họp, chúng tôi đều thảo luận về cách nâng cao sự chỉn chu, tinh thần trách nhiệm đối với những gì đang làm, đồng thời tạo dựng nguồn năng lượng tích cực cho toàn đội” , HLV Pochettino nhấn mạnh.