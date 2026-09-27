HLV Philippines cay đắng: "Chúng tôi không đáng thua Việt Nam, tỉ số 0-0 thì hợp lý hơn"

HLV Carles Cuadrat của đội tuyển Philippines đã có những chia sẻ sau khi đội nhà thua 0-1 trước Việt Nam.

Trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Philippines đã tạo ra thế trận khá cân bằng trước tuyển Việt Nam. Nhưng bàn thắng của Đình Bắc đã giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

HLV Carles Cuadrat bày tỏ sự thất vọng về kết quả trận đấu: "Chúng tôi không đáng thua Việt Nam, tỉ số trận đấu là 0-0 thì hợp lý hơn

Tôi cho rằng các cầu thủ Philippines đã tạo ra những cơ hội ngang ngửa Việt Nam. Chúng tôi có một tình huống bóng tìm trúng khung gỗ. Nếu Philippines ghi được bàn dẫn 1-0, Việt Nam sẽ phải dâng lên thay vì tiếp tục phòng ngự với 5 cầu thủ phía sau. Khi đó chúng tôi sẽ có cơ hội phản công, nhưng điều đó đã không xảy ra".

HLV Carles Cuadrat

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha phân tích thêm về trận đấu: "Việt Nam là một đội bóng phòng ngự tốt. Chúng tôi biết họ hiếm khi để thủng lưới nhiều bàn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tạo ra được những cơ hội ghi bàn. Philippines có 1 lần đưa bóng vào lưới nhưng bị thổi việt vị với khoảng cách rất nhỏ.

Việt Nam có rất nhiều cầu thủ chất lượng và tài năng. Chúng ta có thể thấy điều đó qua những tình huống tranh chấp bóng, khi họ chỉ cần một khoảnh khắc chạm bóng là có thể kết liễu đối thủ.

HLV tuyển Việt Nam rất may mắn khi có thể lựa chọn giữa rất nhiều cầu thủ. Đó là điều tốt cho bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam đang cho thấy họ là một đội tuyển mạnh trong khu vực. Họ đang giành chiến thắng ở các giải đấu và cũng là ứng viên được đánh giá cao ở giải này".

Ông Carles Cuadrat bày tỏ quyết tâm cho 2 trận đấu tiếp theo gặp Pakistan và Thái Lan: "Tôi phải nói rằng các cầu thủ đã cống hiến hết sức vì đội tuyển. Bây giờ, chúng tôi cần thời gian để hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan. Chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng sẽ cố gắng giành điểm và duy trì sự cạnh tranh.

Chúng tôi cũng có thể chiến đấu và làm những điều đúng đắn trước Thái Lan ở trận đấu cuối vòng bảng.

Ở lần gần nhất gặp Thái Lan tại AFF Cup vốn không nằm trong đợt FIFA Days nên chúng tôi không thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất vì họ đang thi đấu cho các CLB ở châu Âu và Mỹ. Nhưng ngay cả như vậy, toàn đội vẫn chiến đấu rất tốt trước Thái Lan và chỉ để thua 0-1 khi họ ghi bàn ở những phút cuối. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt trước Thái Lan trong lần tái ngộ này. Bạn không bao giờ biết trước được điều gì".

Vào ngày 29/9, đội tuyển Philippines sẽ chạm trán Pakistan lúc 16h00. Sau đó vào lúc 20h00 cùng ngày, tuyển Việt Nam so tài với Thái Lan.