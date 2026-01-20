HLV Philippe Troussier lại thất bại ở cuộc đua dẫn dắt tuyển Tunisia

HLV Troussier thất nghiệp gần 2 năm qua

Theo truyền thông châu Phi, Philippe Troussier nằm trong số các ứng viên chạy đua cho vị trí dẫn dắt đội tuyển Tunisia. Đội bóng này đã gây thất vọng ở giải vô địch châu Phi vừa qua khi bị loại ngay từ vòng 1/8. 6 VCK gần nhất, đây là 1 trong 2 giải mà Tunisia chơi tệ nhất. Vì 4 VCK còn lại họ đều lọt vào tối thiểu là tứ kết.

Ngay sau đó, HLV Sami Trabelsi đã chia tay đội tuyển và LĐBĐ Tunisia tìm kiếm ứng viên. Trong các hồ sơ nộp lên cơ quan này có của Philippe Troussier . Vị HLV này tin rằng với kinh nghiệm dày dạn tại lục địa đen (từng dẫn dắt các đội tuyển như Nigeria, Bờ Biển Ngà, Nam Phi, Burkina Faso, Morocco), ông sẽ nhanh chóng thích nghi với công việc mới.

Troussier đua tranh cùng các ứng viên khác như Sabri Lamouchi, Laurent Blanc và Patrick Vieira. Nhưng cuối cùng, ông thua Sabri Lamouchi. Vị HLV này có lẽ được chọn vì mang dòng máu Tunisia. Chưa kể ông khá trẻ (54 tuổi), hợp lý với tiêu chí chọn HLV linh hoạt về chiến thuật của LĐBĐ Tunisia.

Lamouchi được chọn làm HLV tuyển Tunisia

Lamouchi bắt đầu bài phát biểu trước công chúng với sự háo hức. "Tôi đã chờ đợi rất lâu cho khoảnh khắc này. Đây là trách nhiệm quan trọng nhất mà tôi từng đảm nhận. Được dẫn dắt đội tuyển quốc gia là niềm tự hào và vinh dự vô cùng lớn lao đối với tôi", ông Lamouchi nói trong ngày nhậm chức. Qua những lời này, ông nhấn mạnh mong muốn mở ra một chương mới với đội tuyển quốc gia Tunisia và vạch ra hướng đi mà ông dự định theo đuổi trong nhiệm kỳ của mình.

Chiến thắng của Lamouchi cũng đồng nghĩa Philippe Troussier một lần nữa thất bại trong nỗ lực tìm kiếm một điểm dừng chân mới. Sau khi bị chấm dứt hợp đồng ở đội tuyển Việt Nam hồi 2024, ông Troussier chưa tìm được bất cứ đội bóng nào. Trong thời gian đó, vị HLV 70 tuổi chủ yếu xuất hiện với vai trò bình luận viên hoặc tham gia các cuộc phỏng vấn.

Mới nhất, ông đã đưa ra những nhận xét đáng chú ý về U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc , 2 cái tên sẽ so tài với nhau ở bán kết U23 châu Á 2026 vào tối nay. Ông nói: "Đối với U23 Việt Nam, việc được gặp U23 Trung Quốc dễ dàng hơn nhiều so với Uzbekistan. Còn đối với U23 Trung Quốc, thi đấu với Việt Nam lại thích hơn nhiều so với khả năng gặp UAE".