HLV Phạm Minh Đức: “Không biết nên nói Lào hay hay U22 Việt Nam dở nữa!”

Highlights U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào (Bảng B, SEA Games 33)

Ở trận ra quân tại bảng B, SEA Games 33 lúc 16h00 hôm nay 3/12, U22 Việt Nam đã vất vả thắng U22 Lào 2-1. Nói về màn trình diễn này, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ trên sóng VTV:

“Khâu dứt điểm là vấn đề HLV Kim Sang-sik đã nói sẽ dần cải thiện. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chưa cải thiện được. Không biết nên nói Lào hay hay chúng ta dở. Đây là trận đấu mà tôi nghĩ là không khí cổ vũ có phần kém đi, không biết có phải vì vậy ảnh hưởng tới cầu thủ không. Trong khâu phòng ngự thì dù chỉ gặp U22 Lào, chúng ta vẫn mắc các lỗi vị trí, ví dụ của Lý Đức. Nếu đối phương là cầu thủ khác chất lượng hơn, đè người rồi dứt điểm chân trái thì chúng ta có thể bị thủng lưới.

Trận này cảm giác các em chơi chưa “nóng máy”, các pha xử lý chưa ổn. Có những pha xử lý nổi bật nhất vẫn là của Đình Bắc thôi. Tôi đánh giá cậu ấy xuất sắc nhất trên hàng công, để lại nhiều dấu ấn”.

Ở trận này, U22 Việt Nam đã ghi bàn thắng thứ 2 theo cách đầy tranh cãi. Ban đầu, trọng tài thổi việt vị Quốc Việt, người đứng ở khoảng giữa Đình Bắc và thủ môn đối phương. Sau đó, trọng tài chính tiếp nhận thắc mắc từ các cầu thủ Việt Nam và thay đổi quyết định, công nhận bàn thắng. HLV Phạm Minh Đức bình luận về pha bóng này:

“Chúng ta thấy Quốc Việt di chuyển phía dưới hàng thủ của Lào, lại đúng vào lúc Đình Bắc sút bóng. Quốc Việt khi đó đã nhảy lên tránh tình huống bóng nhưng cậu ấy đứng ở giữa Đình Bắc và thủ môn, chắn tầm nhìn của thủ môn. Về luật, tình huống đó việt vị là đúng rồi. Nhưng không hiểu sao mà trọng tài chính lại ra nói chuyện rồi thay đổi quyết định. Có thể ông ấy nghĩ rằng Quốc Việt đã cố hết sức để tránh tình huống bóng, và không đứng ở đường thẳng giữa Đình Bắc với thủ môn. Trọng tài chính có góc nhìn tốt nhất. Có thể ông ấy thấy rằng Quốc Việt đã chạy ra khỏi đường sút bóng, sau đó mới nhảy lên. Khi không có VAR thì trọng tài chính đã trao đổi với trọng tài biên, và rút lại quyết định, thừa nhận bàn thắng cho chúng ta. Dù sao thì ông ấy là trọng tài chính, có quyền quyết định cuối cùng”.

Đình Bắc tỏa sáng với 1 cú đúp cho U22 Việt Nam (Ảnh: Linh Đan).

Ở trận này, U22 Việt Nam có rất nhiều cơ hội nhưng cả Đình Bắc và các chân sút khác như Quốc Việt, Thanh Nhàn đều liên tục bỏ lỡ. HLV Phạm Minh Đức nói:

“Thực ra nhiều tình huống chúng ta phải hiểu luôn có hậu vệ phía sau và họ sẽ ngăn chặn. Ví dụ hoàn toàn không có ai mà cầu thủ chúng ta lại đá ngoài gôn hoặc lên trời thì là bỏ lỡ cơ hội. Còn khi đang có thêm một đối thủ tiếp cận, phải nói rằng ai nhanh chân hơn thì ưu thế thôi. Tình huống đó Quốc Việt bị với người rồi, thò được mỗi cái chân vào để đá, không ngoặt lại được để xử lý chỉn chu hơn. Hoặc tình huống của Thanh Nhàn cũng thế. Khi cậu ấy thấy cầu thủ Lào ngăn chặn rồi thì khó xử lý, khó trách được. Ví dụ pha Đình Bắc đi bóng rất hay rồi, rảnh chân dứt điểm rồi nhưng lại ra ngoài cầu môn thì là chưa ổn. Còn các tình huống Đình Bắc sút rất hiểm nhưng lại không thể ghi bàn nữa. Các em cũng cố gắng làm hết khả năng rồi”.

Trận này, đáng chú ý khi đội trưởng Khuất Văn Khang bị HLV Kim Sang-sik thay ra bởi Phi Hoàng. Tuy nhiên, HLV Phạm Minh Đức cho rằng không phải vì Văn Khang chơi chưa tốt mà chỉ đơn giản là HLV người Hàn Quốc muốn có người vào thay sung sức hơn:

“Thường chơi ở hai cánh thì rất mệt. Muốn để Văn Khang đá thêm thì sức tấn công có thể giảm đi, nên HLV muốn thay cầu thủ mới vào cho sung sức. Phi Hoàng vào chơi thì cũng tốt, nhất là các quả tạt bóng. Văn Khang cũng không phải quá phù hợp chơi tiền vệ cánh, mà là tiền đạo cánh để có thể đi vào dứt điểm – chính là vị trí của Thanh Nhàn ấy. Đó là vị trí Văn Khang sẽ phát huy tốt hơn, vì cậu ấy dứt điểm tốt. Nhưng mỗi HLV họ có một kiểu sử dụng người khác nhau”.

Về phần mình, BLV Việt Khuê cũng dành những lời ca ngợi cho Đình Bắc:

“Không bàn cãi gì, Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Cậu ấy có 2 bàn thắng, có thêm một pha đối mặt thủ môn, tạo đột biến rất lớn trên hàng công. Chúng ta biết trước khi đến SEA Games, Đình Bắc đã ghi được bàn thắng tại đấu trường AFC Champions League Two. Phong độ của Đình Bắc lúc này rất cao, là người đáng chú ý nhất trên hàng công của U22 Việt Nam. Ngoài 2 bàn thắng hôm nay cậu ấy ghi, còn rất nhiều cơ hội khác. Nếu may mắn hơn, cậu ấy đã lập được một hat-trick.

Nhìn vào màn trình diễn của Đình Bắc chúng ta rất mừng. Cậu ấy ghi bàn là điều rất tốt. Nhưng có vẻ hàng công chúng ta đang bị phụ thuộc vào cậu ấy quá. Khi mà Đình Bắc tận dụng được cơ hội thì các cầu thủ khác lại chưa thể ghi bàn. Nếu chúng ta chuyển hóa cơ hội tốt hơn, thì tỷ số phải đậm hơn rất nhiều chứ không phải là 2-1 thế này.

Lào chỉ có một cơ hội trong hiệp một và đã ghi bàn. Trong hiệp 2 họ có thêm 1 cơ hội nữa nhưng chưa tận dụng tốt. Còn chúng ta phải có trên 10 cơ hội ngon ăn. Chúng ta vừa không may mắn, vừa tận dụng kém. Đội bạn thì cũng chơi hay hơn mọi khi. Tất cả những yếu tố đó tổng hòa khiến chúng ta có một trận ra quân khó khăn dù vẫn thắng”.

Với chặng đường phía trước, BLV Việt Khuê nhấn mạnh U22 Việt Nam phải không ngừng cải thiện:

“Tôi nghĩ ở giải như thế này, một đội bóng muốn tiến vào Chung kết, muốn vô địch thì phải trận sau hay hơn trận trước. Nếu chúng ta nhìn vào các trận đấu mà HLV Kim Sang-sik dẫn dắt thì thực tế cũng là như vậy. Chúng ta vô địch AFF Cup 2024 hay vô địch U23 Đông Nam Á 2025 thì thường là trận sau hay hơn trận trước. Các trận đầu thường gặp khó khăn, chưa phát huy được hết khả năng, sự sắc bén. Nhưng các trận sau thì dần dần cải thiện, sửa các lỗi trước đó để hoàn thiện hơn. Trận này U22 Việt Nam có nhiều vấn đề, ngoài sự vô duyên trên hàng công thì hàng thủ cũng mất tập trung. Hiệp một chúng ta để họ có đúng một cơ hội và thủng lưới. Hiệp hai thì lại có thêm một sai lầm của trung vệ, để cầu thủ đối phương đối mặt thủ môn. Các tình huống đó cần hạn chế rất nhiều, đặc biệt khi tới đây ta gặp Malaysia. Khoãng nghỉ có thể giúp chúng ta khắc phục sai lầm. Nhưng nghỉ nhiều quá có thể khiến các cầu thủ giảm sự hưng phấn. Nên tôi cho rằng nghỉ dài chưa chắc đã là hay, từ 3/12 – 11/12”.

Trước U22 Lào, HLV Kim Sang-sik đã sử dụng hết 5 sự thay đổi người. Về những cái tên vào thay, BLV Việt Khuê nhận định:

“Người vào sân chơi nhiều nhất là Quốc Cường, đầu hiệp một, thay Xuân Bắc. Cậu ấy đã làm khá tốt vai trò tiền vệ trung tâm ở giữa sân. Còn các cầu thủ khác có quá ít thời gian để thể hiện. Lê Viktor thì lại không được vào sân nên chúng ta khá tiếc”.

Văn Khang bị thay ra sân chủ yếu vì HLV Kim Sang-sik cần cầu thủ mới sung sức hơn (Ảnh: Linh Đan).

Với trường hợp Lê Viktor vắng mặt, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ quan điểm: “Có thể cậu ấy được giữ cho trận đấu với U22 Malaysia, hoặc là đang gặp vấn đề sức khỏe”.

BLV Tiến Dũng cũng chia sẻ: “Dưới thời HLV Kim Sang-sik thì chúng ta rất khó đoán, rất khác thời HLV Park Hang-seo. Thời ông Park chúng ta có thể đoán được 9 – 10 vị trí, rất ổn định. Nhưng ông Kim thì luôn có các ý tưởng mới trong đội hình xuất phát”.

Với U22 Lào, BLV Tiến Dũng khen ngợi:

“HLV U22 Lào có lý do để tiếc nuối. Nếu họ tận dụng cơ hội tốt hơn, hoàn toàn có thể ghi thêm bàn nữa và cầm hòa chúng ta. U22 Lào đã tiến bộ lên rất nhiều, các cầu thủ của họ đã tiến bộ nhiều dưới tay HLV mới. Họ có chiến thuật hợp lý nhờ HLV người Hàn Quốc. Họ mạnh lên rất nhiều so với trước đây. Chúng ta gặp Lào cũng không dễ thắng như trước. Tuyển Lào còn rất trẻ, nếu vẫn được dẫn dắt bởi vị HLV Hàn Quóc này thì còn có thể tiến bộ thêm. Chúng ta gặp họ sẽ càng thêm khó khăn. Rõ ràng ở trận hôm nay, U22 Việt Nam khó khăn trước Lào có khi còn hơn ĐT Việt Nam khó khăn trước đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Con người của đội trẻ Lào này cũng không khác là mấy so với ĐTQG của họ. Giờ chúng ta kỳ vọng trận tới Lào gặp Malaysia cũng sẽ rất khác và quyết liệt. Nếu thể hiện được như hôm nay trước Malaysia, thì Malaysia không dễ thắng Lào đâu”.

Về mặt lịch thi đấu, rõ ràng U22 Malaysia thuận lợi hơn chúng ta. BLV Việt Khuê nói:

“Hôm nay U22 Malaysia có điều kiện quan sát cả U22 Việt Nam và Lào. Chúng ta là đối thủ chính của Malaysia. Trận tiếp theo, Malaysia gặp đội yếu hơn là Lào, trận cuối là chúng ta. Quãng nghỉ của Malaysia cũng hợp lý hơn chúng ta, không quá ngắn để cầu thủ bị mệt, không quá dài để mất cảm hứng. Nên lịch thi đấu của Malaysia là thuận lợi nhất bảng. Nhưng bảng có 3 đội, khó đòi hỏi công bằng tuyệt đối được. Chúng ta muốn vô địch thì phải vượt qua tất cả khó khăn. Hy vọng rằng trong quãng nghỉ 8 ngày, chúng ta sẽ khắc phục được các vấn đề ở hàng công và hàng thủ”.

Theo lịch, U22 Malaysia sẽ gặp U22 Lào lúc 16h00 ngày 6/12, còn U22 Việt Nam đấu U22 Malaysia lúc 16h00 ngày 11/12.

