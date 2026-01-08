HLV Phạm Minh Đức: "Indonesia còn mạnh hơn Singapore, HLV Kim Sang-sik phải tìm phương án gấp!"

Theo HLV Phạm Minh Đức, Singapore có những điểm mạnh để "bắt bài" ĐT Việt Nam. Và Indonesia thậm chí còn mạnh hơn Singapore để khắc chế chúng ta.

Highlights Việt Nam vs Singapore (vòng bảng AFF Cup 2026)

ĐT Việt Nam vừa có trận hòa đáng thất vọng 0-0 khi đón tiếp Singapore trên SVĐ Mỹ Đình tại lượt trận thứ ba, bảng A, AFF Cup 2026. Nhận xét về màn trình diễn của đội nhà ở trận này đặc biệt khi so sánh với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ngày ra quân, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ trên sóng VTV:

"Cái đầu tiên là trận ra quân thì mình gặp Timor Leste yếu, nên các cầu thủ chúng ta thoải mái hơn. Khả năng phòng ngự, tranh chấp 1 đấu 1 của họ cũng không tốt bằng, và cấu trúc phòng ngự của đội cũng không thể như các cầu thủ Singapore.

Chúng ta thấy huấn luyện viên trẻ của Singapore cũng là một trong những HLV mà tôi nghĩ là họ đã làm rất tốt về chiến thuật. Họ gần như khiến các cầu thủ chúng ta rất khó triển khai bóng. Hệ thống phòng ngự của họ cũng rất khoa học khi có những cầu thủ bọc lót, đọc tình huống và luôn luôn ngăn chặn những đường chuyền của các cầu thủ chúng ta vào khu vực giữa. Điều đó cho thấy họ phòng ngự khu vực rất tốt.

Và chúng ta thấy là tôi cũng hơi tiếc cho Đình Bắc. Nếu nhìn vào khả năng tạo ra đột biến thì em ấy là một cầu thủ trẻ, khả năng xông xáo cũng rất bền bỉ. Tôi nghĩ nếu Đình Bắc có thêm thời gian nữa thì bạn sẽ thể hiện được nhiều hơn, vì thay bạn hơi sớm.

Khi chúng ta thấy, kể cả hiệp hai Tài Lộc vào thì tất nhiên cũng có những tình huống rê bóng, tạo ra một vài pha xử lý. Nhưng chúng ta thấy ở hiệp hai, ngoài tình huống sút của Tài Lộc thì cách tấn công của Việt Nam cũng không khác gì hiệp một.

Đến hiệp hai, khi rơi vào những tình huống bế tắc rồi thì đưa những cầu thủ như Hai Long vào cũng hơi muộn, hoặc những tiền vệ như Lê Phạm Thành Long hay Nguyễn Trần Việt Cường vào cũng hơi muộn.

Điều đó không xoay chuyển được tình thế giống như những gì chúng ta đã làm ở AFF Cup 2024. Nghĩa là thường HLV Kim Sang-sik, chúng ta biết đến là hiệp một bế tắc nhưng hiệp hai khi thay người vào thì thường giành được thắng lợi, đúng không ạ? Còn đợt này thì tôi nghĩ ngày hôm nay các cầu thủ thi đấu, tôi có cảm giác như hiệp hai các em cũng gặp đối thủ mà họ đã bắt được bài rồi, nên mình sẽ khó phát huy được điểm mạnh của cầu thủ Việt Nam".

ĐT Việt Nam vừa bị Singapore bắt bài, vừa kém may mắn và HLV Kim Sang-sik cũng có một ngày kém mát tay trong việc thay người (Ảnh: Linh Đan).

Về phần mình, BLV Tiến Dũng nói: "Đây là trận đấu mà chúng ta làm được tất cả rồi, trừ việc ghi bàn vào lưới đội tuyển Singapore. Trận hòa này đúng phần lớn là do chúng ta. Nhưng tôi cũng có thêm một ý bổ sung là chúng ta phải thừa nhận Singapore đã tiến bộ rất nhiều so với hai năm trước.

Cho dù đây là giải đấu mà tôi thấy họ thiếu vắng khoảng ba, bốn cầu thủ trụ cột. Họ cũng không mang một trong ba anh em nhà Fandi đến với giải đấu này. Ngoài ra còn có Harhys Stewart, Rudin và một số cầu thủ nữa. Thế nhưng tôi lại thấy họ tiến bộ hơn so với cách đây hơn một năm rưỡi, đặc biệt là về cách họ vận hành lối chơi với một triết lý phải nói là rất rõ ràng.

Họ bước vào mỗi trận đấu và xác định mục tiêu rất rõ ràng. Đây là trận đấu mà tôi nghĩ họ đã hoàn thành rất tốt mục tiêu đề ra, đó là có điểm trên sân vận động Mỹ Đình, đúng như phát biểu của họ trước trận.

Chúng ta thấy cách Singapore thi đấu đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Họ thể hiện điều đó xuyên suốt từ đầu trận cho tới cuối trận bằng việc tập trung rất đông cầu thủ ở khu vực giữa sân. Họ hy sinh hàng tiền đạo để tập trung cho tuyến dưới, đặc biệt là khu vực giữa sân, nhằm chia cắt những vị trí có trình độ kỹ thuật cá nhân rất tốt của đội tuyển Việt Nam như bộ đôi tiền vệ trung tâm Quang Hải và Hoàng Đức chẳng hạn.

Gần như chúng ta có rất ít tình huống kết nối tốt, một cách thoải mái, với bộ ba ở phía trên. Với sự xuất sắc của Nakamura, cầu thủ Nhật Bản nhập tịch, tôi nghĩ rằng ngoài ra ở phía dưới họ cũng có bộ đôi trung vệ rất hay là Hariss Harun và Jacob Mahler, những người đã theo sát và gần như bắt chết Xuân Son trong phần lớn thời gian của trận đấu này.

Tôi cho rằng họ đã rất thành công với đấu pháp của mình. Kết quả hòa 0-0 ngày hôm nay khiến Việt Nam tương đối bất lợi, bởi phía trước chúng ta là Indonesia. Chúng ta phải làm khách tại Bogor và còn một trận sân nhà nữa gặp Campuchia.

Nhưng hãy hướng tới trận đấu phía trước. Chúng ta cần phải có được một kết quả tốt trước Indonesia thì mới có thể nói tới hy vọng vượt qua vòng đấu bảng".

(Ảnh: Linh Đan)

Với BLV Khắc Cường, anh cũng đặt ra nhiều câu hỏi với HLV Kim Sang-sik: "Tôi vẫn tin tưởng HLV Kim Sang-sik, một HLV đã rất thành công với bóng đá Việt Nam. Nhưng từ góc độ của một người xem, thì cá nhân tôi hơi lăn tăn một chút về những quyết định thay người của HLV Kim Sang-sik.

Khi mà soi chiếu lại toàn bộ trận đấu ngày hôm nay thì có thể đặt ra câu hỏi là hết hiệp một, Đình Bắc rời sân thì sao? Còn trong hiệp đấu thứ hai, khi các cầu thủ như Hoàng Đức hay Quang Hải bị xuống sức và để cho Nakamura cày ải rất tốt ở khu vực giữa sân, thì trong những phút cuối chúng ta nhìn thấy Singapore rất mạnh dạn tấn công trung lộ và xộc thẳng vào những vị trí này. Vậy phải chăng việc thay Lê Phạm Thành Long sớm hơn thì sao? Hay việc đưa những cầu thủ khác như Hai Long chẳng hạn vào sân, hay Lê Văn Đô chẳng hạn vào sân thì sẽ như thế nào?

Đấy, tôi chỉ hơi lăn tăn một chút. Và tôi vẫn khẳng định lại là chúng ta vẫn tin tưởng HLV Kim Sang-sik. Nhưng khi theo dõi trận đấu ngày hôm nay thì mỗi người sẽ có quyền đưa ra những quan điểm và đánh giá của cá nhân mình về trận đấu, với hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có được những trận đấu tốt nhất và người hâm mộ được theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu với sự thoải mái cao nhất".

HLV Kim Sang-sik thay người chưa hợp lý? (Ảnh: Linh Đan)

Cuối cùng, hướng đến trận đấu lúc 20h30 ngày 3/8 tới trên sân Indonesia, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ: "Tôi nghĩ là chúng ta đánh giá Singapore yếu hơn chúng ta và đội tuyển Việt Nam đã thắng họ rất nhiều trận, trong một thời gian dài cũng chưa từng thua họ. Nhưng đến trận đấu ngày hôm nay thì cũng khá bất ngờ khi họ có một cách nhập cuộc rất khác. Họ có những thời điểm dám pressing liên tục và vây ráp với cường độ rất cao. Điều đó đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng ta.

Chúng ta thấy cách các hậu vệ của họ kèm Xuân Son như thế nào. Họ luôn luôn áp sát, chặn Xuân Son và khiến Xuân Son rất ức chế, kiểu như các trung vệ của Ý ngày xưa. Điều đó đã hạn chế được rất nhiều sức mạnh của cậu ấy.

Tôi nghĩ ở trận đấu tới, Indonesia còn mạnh hơn ở điểm đó, vì họ có rất nhiều cầu thủ nhập tịch, cộng với nền tảng thể lực rất tốt. Nếu các cầu thủ Indonesia phân tích kỹ chúng ta thì họ sẽ dám chơi pressing ngay trên phần sân của chúng ta. Điều đó chắc chắn cũng sẽ gây rất nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, HLV Kim Sang-sik cần có những phương án để chống lại, đồng thời luôn chuẩn bị nhiều phương án nhằm đưa ra lựa chọn tối ưu nhất cho trận đấu với Indonesia. Đấy là quan điểm của tôi sau khi nhìn vào trận đấu với Singapore này".

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