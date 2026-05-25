HLV Pep Guardiola khóc rồi!

Đêm ngày 24/5/2026, sân Etihad đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc xúc động và lịch sử nhất của bóng đá thế giới. Vòng đấu 38 Premier League mùa giải 2025/26 không chỉ là một trận hạ màn thông thường, mà còn là lời chào tạm biệt đầy nước mắt của HLV lừng danh Pep Guardiola cùng hai công thần Bernardo Silva và John Stones, chính thức khép lại kỷ nguyên 10 năm huy hoàng của nửa xanh thành Manchester.

Trong trận đấu cuối cùng dẫn dắt Manchester City, HLV Pep Guardiola đã không giấu nổi sự nghẹn ngào. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng khiến dư luận ngỡ ngàng khi xác nhận sẽ rời chiếc ghế nóng sau một thập kỷ gắn bó, bất chấp những nỗ lực giăng biểu ngữ níu kéo từ phía người hâm mộ trên khắp các khán đài. Nhìn các học trò chiến đấu trên sân dưới màu áo Man City lần cuối, vị thuyền trưởng tài ba đã bật khóc trong sự xúc động nghẹn ngào của hàng vạn cổ động viên có mặt tại sân vận động.

Pep Guardiola và Bernardo Silva đã có một cái ôm đầy xúc động (Ảnh: Reuters)

Guardiola đã phải lau nước mắt sau khi Bernardo rời sân trong trận đấu cuối cùng của họ tại Man City (Ảnh: Reuters)

Nỗi buồn ấy như nhân đôi khi hai học trò cưng của ông, Bernardo Silva và John Stones, cũng đồng thời nói lời chia tay câu lạc bộ sau khi mùa giải khép lại. Tiền vệ Bernardo Silva được trao tấm băng đội trưởng trong ngày đặc biệt này như một sự tri ân cho những đóng góp vĩ đại của anh. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ rời Etihad theo dạng tự do, mang theo bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm 6 chức vô địch Premier League, 5 League Cup, 3 FA Cup và 1 Champions League. Ở phút 59, khi được thay ra nghỉ, Silva đã nhận được hàng tràng pháo tay vỗ tay danh dự từ cầu thủ của cả Man City lẫn Aston Villa, trước khi không kìm được nước mắt trong đường hầm chuẩn bị ra sân. Cùng chung tâm trạng, trung vệ John Stones – người đã gắn bó với câu lạc bộ từ năm 2016 với 294 lần ra sân cũng đã rơi lệ ngay trên băng ghế huấn luyện sau trận đấu.

Stones ôm mặt khóc ở cabin huấn luyện

Tuy nhiên, bữa tiệc chia tay đầy cảm xúc đã không thể trọn vẹn về mặt tỷ số. Man City đã phải nhận thất bại ngược dòng với tỷ số 1-2 trước Aston Villa ngay tại thánh địa Etihad. Một chương lịch sử huy hoàng mang tên Pep Guardiola tại Manchester City đã chính thức khép lại.