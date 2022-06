HLV Park và HLV Gong cùng chia tay năm 2023, VFF 'họp gấp'

U23 Việt Nam đã khép lại hành trình đầy ấn tượng tại Tứ kết VCK U23 châu Á 2022 - giải đấu đầu tiên và có thể sẽ là duy nhất dưới thời tân HLV Gong Oh Kyun. Hiện tại, tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam đang là chủ đề rất được quan tâm.

Được biết, hợp đồng giữa HLV Gong Oh Kyun và LĐBĐ Việt Nam (VFF) chỉ có thời hạn 1 năm với hai nhiệm vụ là VCK U23 châu Á 2022 và ASIAD 19. Tuy nhiên, do ASIAD 19 bị hủy bỏ do nước chủ nhà Trung Quốc không thể đăng cai vì Covid-19, HLV Gong sẽ không còn công việc tại U23 Việt Nam từ giờ đến hết năm .

Theo đó, năm 2023 được coi là dấu mốc mà cùng lúc hai HLV người Hàn Quốc cùng chia tay bóng đá Việt Nam là HLV Park Hang Seo và HLV Gong Oh Kyun. Như đã đưa tin trước đó, HLV Park sẽ đáo hạn hợp đồng với VFF vào ngày 31/01/2023 và AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng khép lại 5 năm vinh quang với "Những chiến binh Sao Vàng".

Còn lại, người đồng hương Gong Oh Kyun cũng sẽ kết thúc hợp đồng với VFF vào tháng 3/2023. Để chuẩn bị hướng đi tiếp theo trong năm 2023, LĐBĐ Việt Nam mới đây đã lên kế hoạch họp gấp, bàn chuyện tương lai với các chiến lược gia xứ kim chi.

Cụ thể, ngày 13/6, trao đổi với báo Tuổi trẻ, một thành viên thường trực VFF cho biết ngày 15/6 tới thường trực VFF sẽ có cuộc họp. Tại đây việc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo và HLV Gong Oh Kyun có thể được mang ra trao đổi.

Lãnh đạo VFF cho biết, hiện thời điểm này cả hai HLV đều đang thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng còn thời hạn với VFF và đang làm rất tốt công việc của mình, nên hai bên chưa có trao đổi gì về hợp đồng mới.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề đang được dư luận rất quan tâm là VFF có nên tiếp tục chọn HLV Gong Oh Kyun làm đối tác tại SEA Games 32 vào tháng 5/2023, Phó chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia - HLV Mai Đức Chung, nói rõ suy nghĩ của mình là có.

Dù chỉ mới nắm quyền tại U23 Việt Nam nhưng HLV Gong Oh Kyun đã gây ấn tượng lớn khi mạnh dạn thay đổi lối chơi, áp dụng sơ đồ thiên hướng tấn công và chơi pressing tầm cao hấp dẫn. Điều này giúp nhà cầm quân 47 tuổi nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ trong nước.