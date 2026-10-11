HLV Park Hang-seo thua ngược tại Thái Lan, Kanchanaburi FC sa sút đáng lo

Kanchanaburi FC nhận thất bại 1-2 trước Phrae United ở vòng 5 Thai League 2, qua đó rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng dù sớm có bàn dẫn trước.

Kanchanaburi FC đánh rơi lợi thế

Tại vòng 5 Thai League 2, Kanchanaburi FC của HLV Park Hang-seo tiếp đón Phrae United trong bối cảnh rất cần một chiến thắng để cải thiện thứ hạng (lúc 19h00 ngày 9/10). Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi khi ngoại binh Baggio ghi bàn mở tỷ số ở phút 17, giúp Kanchanaburi vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, lợi thế này không được thầy trò HLV Park Hang-seo duy trì đến hết trận. Những vấn đề trong khâu phòng ngự tiếp tục bộc lộ, khiến Kanchanaburi FC liên tiếp để đối phương ghi bàn và cuối cùng nhận thất bại ngược 1-2.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc rơi vào tình cảnh dẫn trước nhưng không thể bảo toàn kết quả. Sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ đang trở thành điểm yếu đáng lo ngại, trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng.

Trận thua trước Phrae United khiến Kanchanaburi FC tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Sau 5 vòng đấu, đội bóng này mới giành được một chiến thắng, bên cạnh 3 trận hòa và một thất bại.

HLV Park Hang-seo nhận thêm tin xấu ở Thái Lan.

Áp lực gia tăng với HLV Park Hang-seo

Kết quả chưa như kỳ vọng đặt HLV Park Hang-seo trước không ít thách thức tại đội bóng mới. Kanchanaburi FC sở hữu tiềm lực tài chính đáng kể, đầu tư mạnh tay vào lực lượng và đặt mục tiêu cạnh tranh suất thăng hạng.

Đội bóng Thái Lan đã đưa nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng nhiều trợ lý đồng hương về làm việc, đồng thời bổ sung hàng loạt cầu thủ mới. Khoảng 20 tân binh được chiêu mộ trước mùa giải cho thấy tham vọng lớn của Kanchanaburi FC.

Theo thể thức Thai League 2, hai đội đứng đầu bảng sau 34 vòng đấu sẽ giành quyền thăng hạng trực tiếp lên Thai League 1. Các đội xếp từ thứ ba đến thứ sáu phải tranh suất lên hạng còn lại thông qua vòng play-off.

Vì vậy, mùa giải vẫn còn dài và Kanchanaburi FC chưa hết cơ hội cạnh tranh. Dù vậy, việc liên tục đánh rơi lợi thế cùng số trận thắng ít ỏi khiến đội bóng cần sớm cải thiện khả năng phòng ngự nếu không muốn tự làm khó mình trong cuộc đua thăng hạng.

Thầy Park cần sớm ổn định tình hình.

Rắc rối chưa lắng xuống sau phát ngôn về trọng tài

Bên cạnh kết quả thi đấu, HLV Park Hang-seo còn vướng tranh cãi sau trận Kanchanaburi FC gặp Nakhon Pathom United cách đây vài tuần.

Không hài lòng với các quyết định của trọng tài, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam đã đưa ra những phát biểu gây chú ý về công tác điều hành trận đấu tại Thái Lan. Ông cho rằng những quyết định của trọng tài là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của bóng đá nước này, đồng thời liên hệ vấn đề với những thất bại của tuyển Thái Lan trước Việt Nam.

Phát ngôn trên tạo ra nhiều tranh luận, khiến hành trình của HLV Park Hang-seo tại bóng đá Thái Lan thêm phần sóng gió.

Trong bối cảnh Kanchanaburi FC chưa đạt kết quả như mong đợi, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cần nhanh chóng ổn định đội bóng, cải thiện hệ thống phòng ngự và tìm lại mạch chiến thắng. Đây là điều cần thiết để đội bóng hiện thực hóa tham vọng thăng hạng ở mùa giải năm nay.