HLV Park Hang-seo sẽ 'vi hành' đến sân Quy Nhơn ở vòng 4

HLV người Hàn Quốc sẽ có mặt tại Quy Nhơn cùng với các cộng sự chứng kiến trận derby niền Trung mà đôi bên đều có những học trò cưng của mình. Hai gương mặt mà ông quan tâm nhất trong trận này hẳn sẽ là hậu vệ Hồ Tấn Tài bên phía chủ nhà và Hà Đức Chinh của Đà Nẵng - hai trụ cột và cũng là những “át chủ bài” trong sơ đồ hiện nay của ông Park,

Ngoài Tấn Tài, trận đấu này cũng là dịp để ông Park quan sát, tìm kiếm thêm những gương mặt mới khác để ông bổ sung vào danh sách tập trung đội tuyển, dự kiến vào giữa tháng 5 tới đây từ đội hình của T.Bình Định, đội được xem là có nhiều cầu thủ tiềm năng.

HLV Đức Thắng cùng 2 trụ cột Thanh Hào và Tấn Tài

Theo kế hoạch ban đầu, sân Quy Nhơn sẽ mở cửa tự do để đón khán giả, như một sự đền đáp những trông đợi của họ từ sau khi đội nhà thăng hạng đến nay. Nhưng đến giờ chót vào sáng 16-3, do những lo ngại về dịch Covid-19 nên Ban tổ chức đã quyết định hạn chế khán giả vào sân với 1/2 so với sức chứa của sân.



Đội T.Bình Định đang có 4 điểm cùng thực lực hùng mạnh dự báo sẽ là thử thách lớn cho Đà Nẵng vốn đang bất bại sau 3 trận đấu. Hai vòng liên tiếp khán giả miền Trung đã có dịp chứng kiến những trận “detby miền Trunng. Ở vòng 3 vừa qua là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa HA.GL và T. Bình Định.