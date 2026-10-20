HLV Park Hang-seo nổi giận với tổ trọng tài, khiến cảnh sát Thái Lan phải can thiệp

HLV Park Hang-seo nổi giận sau khi Kanchanaburi FC đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ tại Thai League 2, buộc ban tổ chức phải điều cảnh sát bảo vệ tổ trọng tài.

HLV Park Hang-seo phản ứng dữ dội sau trận hòa đáng tiếc

HLV Park Hang-seo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý tại bóng đá Thái Lan sau trận hòa 1-1 giữa Kanchanaburi FC và Muang Loei United ở vòng 7 Thai League 2 mùa giải 2026/27 lúc 18h30 ngày 17/10 vừa rồi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu được sự tức giận khi đội bóng của ông đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối, trong trận đấu khép lại với nhiều tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài.

Trên sân Đại học Loei Rajabhat, Kanchanaburi có lợi thế dẫn bàn nhờ pha lập công của Patrick Marcelino ở phút 75. Tuy nhiên, đội khách không thể bảo toàn cách biệt khi Thiago Moreira đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho Muang Loei United ở phút bù giờ thứ 6.

Điều khiến ông Park đặc biệt bất bình là thời gian bù giờ thực tế kéo dài hơn thông báo ban đầu. Theo diễn biến trận đấu, trọng tài thông báo bù giờ 5 phút trong hiệp hai, nhưng trận đấu lại kết thúc ở phút 90+8, sau khi Kanchanaburi thực hiện một tình huống đá phạt.

HLV Park Hang-seo lại nổi giận với trọng tài.

Sau tiếng còi mãn cuộc, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam lập tức tiến vào sân để phản ứng với trọng tài chính Rangsan Kangchainguan. Các trợ lý và trọng tài thứ tư phải can thiệp nhằm ngăn căng thẳng leo thang.

Dù được can ngăn, ông Park vẫn tiếp tục thể hiện sự không hài lòng tại khu vực đường hầm. Trước tình hình này, ban tổ chức phải bố trí lực lượng cảnh sát hộ tống tổ trọng tài, đồng thời ngăn nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp cận các vị vua áo đen.

Theo truyền thông Thái Lan, ông Park cho rằng cách điều hành trận đấu đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của Kanchanaburi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Trọng tài phải làm nhiệm vụ với lương tâm trong sáng”.

Phía Muang Loei United cũng có ý kiến phản hồi khi cho rằng các cầu thủ Kanchanaburi có những tình huống câu giờ. Những tranh cãi sau trận đấu tiếp tục khiến kết quả hòa 1-1 trở thành chủ đề được quan tâm tại Thai League 2.

Kanchanaburi đối mặt áp lực, mục tiêu thăng hạng gặp thách thức

Đây không phải lần đầu HLV Park Hang-seo bày tỏ sự bức xúc với công tác trọng tài kể từ khi sang Thái Lan làm việc. Trước đó, sau trận hòa Nakhon Pathom hồi tháng 9, những phát biểu của ông cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều và khiến nhà cầm quân này phải lên tiếng xin lỗi.

Ở một trận đấu khác, Kanchanaburi từng thất bại 1-2 trước Phrae United trong hoàn cảnh đội bóng khiếu nại về một tình huống phạt đền. Sau đó, Ban Trọng tài Thái Lan xác định quyết định liên quan đến tình huống này là không chính xác và đình chỉ trọng tài trong sáu tuần.

Những sự việc liên tiếp cho thấy áp lực mà ông Park đang phải đối mặt trong hành trình xây dựng Kanchanaburi. Đội bóng được kỳ vọng cạnh tranh suất thăng hạng lên Thai League 1 nhờ kinh nghiệm của chiến lược gia từng giúp bóng đá Việt Nam đạt nhiều thành tích đáng chú ý.

Kanchanaburi đang có thành tích thi đấu không tốt.

Tuy nhiên, kết quả sau bảy vòng đấu chưa đáp ứng kỳ vọng. Kanchanaburi mới giành được 10 điểm, đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, với hai chiến thắng. Việc liên tục đánh rơi điểm số khiến đội bóng gặp khó trong cuộc đua với các đối thủ cạnh tranh.

Trận hòa Muang Loei United càng đáng tiếc khi Kanchanaburi đã tiến rất gần đến chiến thắng trước khi để thủng lưới ở thời gian bù giờ. Thay vì giành trọn ba điểm, đội bóng của ông Park chỉ có thêm một điểm và bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Park Hang-seo vẫn là giúp các học trò duy trì sự ổn định và cải thiện thành tích. Những tranh cãi với trọng tài có thể thu hút sự chú ý, nhưng kết quả trên sân mới là yếu tố quyết định khả năng hiện thực hóa mục tiêu thăng hạng của Kanchanaburi.