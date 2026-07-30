HLV Park Hang-seo nổi giận lao vào sân phản ứng gay gắt ở Thái Lan

HLV Park Hang-seo lao vào sân nổi giận tại Thái Lan, trợ lý phải vội vàng can thiệp.

Dù chỉ là một trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Park Hang-seo vẫn cho thấy cá tính quyết liệt quen thuộc khi tỏ ra nổi nóng trong chiến thắng 2-0 của Kanchanaburi Power FC trước Eastern SC ngày 30/7.

Cụ thể, vào cuối hiệp một, một pha vào bóng quyết liệt khiến cầu thủ Kanchanaburi ngã xuống sân, kích hoạt màn tranh cãi gay gắt giữa hai đội và buộc tổ trọng tài phải can thiệp. Chứng kiến học trò bị gây hấn, chiến lược gia người Hàn Quốc lập tức rời khu kỹ thuật, lao vào sân với vẻ mặt đầy tức giận và liên tục chỉ tay phản ứng về phía các cầu thủ Eastern SC. Bối cảnh căng thẳng chỉ hạ nhiệt khi trợ lý Lee Jung-soo cùng thành viên ban huấn luyện đội khách phải liên tục kéo và thuyết phục ông giữ bình tĩnh trở lại khu vực chỉ đạo. Sự việc không dừng lại ở đó khi đến cuối trận, nhà cầm quân 68 tuổi tiếp tục tỏ ra không hài lòng trước một tình huống học trò bị phạm lỗi trước vùng cấm; ông hướng về phía khu kỹ thuật đối phương, giơ hai tay tỏ vẻ khó hiểu rồi làm động tác như thổi còi và lắc đầu ngán ngẩm.

Ông Park thể hiện cá tính trên sân ở Thái Lan (Ảnh: Facebook / Kummakornlooknang)

Tính cách quyết liệt và hết mình bảo vệ học trò vốn là thương hiệu gắn liền với HLV Park Hang-seo suốt sự nghiệp cầm quân, từ thời còn dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam cho đến hiện tại. Đầu tháng 7 năm nay, ông đã chính thức ký hợp đồng 2 năm cùng Kanchanaburi Power FC với mục tiêu đưa đội bóng thăng hạng Thai League 1. Chiến dịch tại Thai League 2 của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chính thức bắt đầu bằng cuộc tiếp đón PT Satun FC ngày 6/9.



