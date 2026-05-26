HLV Park Hang-seo nói gì khi chọn dẫn dắt đội bóng hạng Nhì Thái Lan?

HLV Park Hang-seo sẽ thử sức mình ở Thái Lan

Sau khi viết nên trang sử vĩ đại cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã chính thức bước vào một thử thách hoàn toàn mới tại Thái Lan. Ngày 25/5/2026, công ty đại diện DJ Management thông báo chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ đảm nhận cương vị HLV trưởng của Kanchanaburi, đội bóng thi đấu tại giải hạng Nhì của Thái Lan.

Ông sẽ chính thức tiếp quản công việc vào tháng 7, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Trưởng đoàn ĐTQG Hàn Quốc tại chiến dịch World Cup 2026. Việc sang Thái Lan giúp HLV Park giữ đúng cam kết khi chia tay tuyển Việt Nam vào năm 2023.

"Tôi sẽ không đảm nhận chức vụ HLV trưởng tại Hàn Quốc và Việt Nam nữa”, ông từng nói. Thầy Park muốn nhường lại sân khấu và di sản cho thế hệ đi sau. Bất chấp đã 68 tuổi, ngọn lửa nhiệt huyết trong ông vẫn bùng cháy khi khẳng định: "Tôi sẽ dùng chính cuộc đời mình để chứng minh rằng tất cả đều có thể vượt qua dòng chảy thời gian".

Giải thích về quyết định bất ngờ sang Thái Lan làm việc ở hạng dưới, cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ: "Tôi đã nhận được lời đề nghị từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam , nhưng lý do tôi chọn đến Thái Lan rất rõ ràng. Đó là bởi vì đây là con đường mà chưa có ai hoàn toàn đạt được thành công."

Tại bến đỗ mới, HLV Park và ban lãnh đạo Kanchanaburi đã vạch ra một lộ trình 5 năm cực kỳ tham vọng: Thăng hạng ngay trong năm đầu tiên, lọt vào nhóm những đội mạnh nhất Thái Lan, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Buriram hay Pathum và tiến tới sân chơi AFC Champions League. Ông dự định áp dụng các hệ thống tiên tiến về quản lý dinh dưỡng, phân tích video và dữ liệu vào môi trường bóng đá chùa vàng.

Bên cạnh chuyên môn, thầy Park còn ấp ủ hoài bão thúc đẩy cả nền bóng đá khu vực. Ông nhấn mạnh với tờ Onsen: "Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành mà Kanchanaburi FC cho thấy đã đánh thức lại tinh thần thử thách trong tôi. Với tinh thần trách nhiệm đại diện cho bóng đá Hàn Quốc, tôi sẽ làm hết sức mình để trở thành một nhà cầm quân kết nối Thái Lan, Việt Nam, và xa hơn nữa là bóng đá Đông Nam Á”.

Với nhiệt huyết, kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở Đông Nam Á và rất hiểu bóng đá Thái Lan, hy vọng thầy Park sẽ thành công trên hành trình mới!