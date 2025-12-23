HLV Park Hang-seo lại được tiến cử dẫn U22 Indonesia, nắm cơ hội đối đầu HLV Kim Sang-sik

Sau khi U22 Indonesia thất bại, bị loại ngay từ vòng bảng tại SEA Games 33, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã quyết định sa thải Indra Sjafri. Như vậy, 2 chiếc ghế ở 2 đội tuyển của Indonesia (gồm cả ĐTQG lẫn U22) đều đang bị bỏ trống.

Theo truyền thông xứ Vạn đảo, hiện tại đang có 4 ứng viên sáng giá nhất để thay thế HLV Indra Sjafri dẫn dắt U22 Thái Lan. Nổi bật trong số này chính là HLV Park Hang-seo.

Trang Bola cũng vừa tiến cử HLV Park Hang-seo, cho rằng đây là sự lựa chọn rất phù hợp để vực dậy U22 Indonesia sau thất bại, giúp đội bóng tìm lại thành công.

“Một sự lựa chọn rất phù hợp chính là HLV Park Hang-seo, người từng đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã liên tục gặt hái những thành tích đáng nể, bao gồm chức vô địch AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019 và 2021, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019…

Vị HLV 68 tuổi này cũng đã dẫn dắt U22 Việt Nam giành Á quân giải U23 châu Á 2018 và bán kết Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2018.

Trong thời gian dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã dẫn dắt 53 trận đấu, với kết quả 26 trận thắng, 12 trận hòa và 15 trận thua” – Bola đánh giá.

Sẽ rất thú vị nếu HLV Park Hang-seo nhận lời dẫn dắt U22 Indonesia.

Ngoài HLV Park Hang-seo thì HLV Shin Tae-yong cũng được coi là ứng viên sáng giá có thể dẫn dắt U22 Indonesia. Ông từng để lại nhiều dấu ấn đáng kể trong 5 năm làm việc tại Indonesia. Giống như HLV Park Hang-seo thì kinh nghiệm và sự am hiểu về bóng đá Đông Nam Á được coi là lợi thế nổi bật để có thể chèo lái U22 Indonesia.

Ngoài 2 nhà cầm quân người Hàn Quốc, có 2 ứng viên khác cũng được tiến cử. Đây đều là những HLV nôi, gồm Kurniawan Dwi Yulianto và Nova Arianto.

Hiện vẫn chưa rõ PSSI sẽ mời ai dẫn dắt U22 Indonesia. Tuy nhiên trong trường hợp HLV Park Hang-seo được mời, ông sẽ nắm cơ hội lớn để chạm trán “người đàn em” Kim Sang-sik ở U22 Việt Nam. Đó cũng sẽ là kịch bản rất đáng chờ đợi với người hâm mộ ở cả Việt Nam lẫn Indonesia.



