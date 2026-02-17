HLV Park Hang-seo gửi lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 tới người hâm mộ Việt Nam

Dù không còn giữ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia, mỗi lời nhắn của ông Park vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo cổ động viên trong nước. Trên trang cá nhân, chiến lược gia người Hàn Quốc vừa viết:

“Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các bạn. Chúc mỗi gia đình luôn mạnh khỏe, bình an; mọi dự định đều thuận lợi và một năm tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!”

Lời chúc tuy giản dị nhưng chân thành này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội trong những ngày đầu xuân, nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều cổ động viên bày tỏ sự biết ơn và gửi lại lời chúc sức khỏe tới ông, đồng thời nhắc tới những ký ức gắn bó với bóng đá Việt Nam dưới thời ông dẫn dắt – giai đoạn từng ghi dấu nhiều thành công rực rỡ.

Mặc dù đã rời cương vị huấn luyện, ông Park Hang-seo vẫn theo dõi sát các hoạt động của bóng đá Việt Nam, thường xuyên tham gia các buổi giao lưu và hoạt động cộng đồng, thể hiện mối liên hệ bền chặt với mảnh đất hình chữ S.

Tin vui hơn, mối quan hệ giữa ông và người kế nhiệm Kim Sang-sik cũng được người hâm mộ quan tâm. Trong những chia sẻ trước đó, ông Park khiêm tốn nhận mình là “ngôi sao đang lặn” và dành lời tôn trọng cho HLV Kim – “ngôi sao đang lên”, cho thấy tinh thần tiếp nối và gắn bó trong làng bóng Việt Nam.

Bước sang năm mới, bên cạnh lời chúc Tết, nhiều khán giả đồng loạt gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến vị chiến lược gia đáng kính, bày tỏ hy vọng bóng đá Việt Nam tiếp tục thăng tiến dưới sự dẫn dắt của HLV mới.