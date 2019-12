HLV Park Hang-seo giơ 2 ngón tay, chỉ vào đầu nghĩa là có người chểnh mảng

HLV Park Hang-seo luôn đề cao sự tập trung tối đa trong tập luyện cũng như thi đấu, đặc biệt là 10 phút đầu trận và 10 phút cuối trận

Vốn là người thân cận với HLV Park Hang-seo, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa cảm nhận rõ nét phong cách làm việc cực kỳ chuyên nghiệp của nhà cầm quân người Hàn Quốc, cùng với các cộng sự đồng hương như ông Lee Young-jin hay Choi Ju Young... Chính vì vậy mà một đoạn chia sẻ của ông Lê Huy Khoa trên mạng xã hội sáng 17-12 khiến người hâm mộ Việt Nam rất thích thú.

Được sự đồng ý của ông Lê Huy Khoa, NLĐO xin phép đăng lại phần chia sẻ đầy thú vị về những gì HLV Park Hang-seo luôn đề ra trong công việc cũng như cố gắng hoàn tất mọi thứ trước và trong những giải đấu mà tuyển Việt Nam hay U22 tham dự:

Chẳng có ai mà ngồi không mà thành công cả. Để có ngày hôm nay, chính các đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ, ban huấn luyện và chính HLV Park đều phải thực hiện rất vất vả, thậm chí áp lực, mệt mỏi. Mỗi thành công đều có một bí quyết. Đố bạn biết, trong quá trình quản trị các đội tuyển, U22 và U23 Việt Nam, HLV Park yêu cầu điều gì cao nhất hay không?

Có người từng hỏi HLV Park Hang-seo "Tết này ông làm gì?", nhà cầm quân người Hàn Quốc phản ứng "Giải đấu sắp tới mà nghĩ đến Tết thì đá cái gì?"

Đó chính là sự tập trung và chỉ có "tập trung". Dù sinh hoạt hay thi đấu, ông Park lúc nào cũng yêu cầu tập trung. Khi thi đấu trên sân, ông yêu cầu các học trò tập trung 10 phút đầu trận, yêu cầu tập trung 10 phút cuối trận, yêu cầu tập trung từng giây phút. Ai chơi bóng, luyện tập sơ sài, lơ đễnh hay chểnh mảng là mệt mỏi với ông ngay. Nếu các bạn đang thấy HLV Park giơ 2 ngón, tay chỉ vào đầu nghĩa là ông đang yêu cầu tập trung đấy!

Với ban huấn luyện, tất cả mọi thứ chỉ giành cho công việc bóng đá và trận đấu. Mọi hoạt động không liên quan đến bóng đá đều tạm thời đình lại, không nói chuyện ngoài bóng đá, không đùa giỡn, hạn chế mọi việc không liên quan để tập trung mọi thứ. Công việc của từng cá nhân, ai người đó phụ trách, không sai sót và chỉ tập trung vào công việc của mình.

Những lần chúng ta vào chung kết trước đó, đều không thành công vì nhiều yếu tố, có thể vì sai sót, sai sót thường thì do thiếu tập trung, thiếu tập trung thì do nhiều yếu tố. Có thể là do tính cách, có thể là do không ai nhắc nhở hay yêu cầu, có thể là do chủ quan, do quá hưng phấn, thiếu tỉnh táo, có thể không hiểu rõ vai trò của mình là gì, có thể là do thể lực đi xuống...

Khi HLV Park Hang-seo giơ hai ngón tay rồi chỉ vào đầu, nghĩa là ông yêu cầu một số cầu thủ phải tập trung, tuyệt đối không chểnh mảng

Cách đây chưa lâu có phóng viên hỏi ông: "Tết này ông làm gì?", ông nói "Sao các anh cứ toàn nghỉ chuyện Tết nhỉ? Tôi đang làm việc cơ mà, giải đầu sắp tới mà nghĩ đến Tết thì đá gì?".

Với ông Park thì trận trước mặt là trận quan trọng nhất. Ví dụ trận gặp Campuchia, có ý kiến nói đội này thì không cần phải tung hết sức, mình giành quân cho trận chung kết tiếp đi, ông la: "Các anh tập trung cho tôi chút, đừng có nói lung tung, tập trung trận này đi, trận này không thắng thì lấy gì mà đá trận tới, xây dựng đội hình thì phải là tập trung nhất, tốt nhất, đừng có nghĩ viễn vông".

"Thẻ đỏ ư, tôi tập trung nên không bao giờ bỏ sót một lỗi nào của đối phương với cầu thủ của tôi cả", HLV Park Hang-seo đã nói như vậy sau khi bị đuổi lên khán đài ở trận chung kết

Nếu bạn tập trung được như ông, như các cầu thủ Việt Nam đang làm thì cũng sẽ thành công thôi. Thử tập trung một việc bạn đang làm một ngày hôm nay xem sao, bạn thấy sẽ có kết quả ngay. "Thẻ đỏ ư, tôi tập trung nên không bao giờ bỏ sót một lỗi nào của đối phương với cầu thủ của tôi cả", HLV Park Hang-seo đã nói như vậy sau khi bị đuổi lên khán đài ở trận chung kết.

Làm gì cũng vậy, không tập trung thì tốt nhất đừng làm!