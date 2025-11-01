HLV Park Hang-seo được tiến cử dẫn dắt tuyển Indonesia, có thể đối đầu tuyển Việt Nam

Mới đây, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã quyết định sa thải HLV Patrick Kluivert sau khi đội nhà để thua ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026. PSSI hiện vẫn đang tìm kiếm một HLV mới thay thế nhà cầm quân người Hà Lan.

Ngày 31/10, hai cựu cầu thủ tuyển Indonesia, Hamka Hamzah và Supriyono Prima, đã đưa ra quan điểm của mình về việc ai xứng đáng trở thành HLV mới của Indonesia thay thế Patrick Kluivert. Cả hai đều đồng ý rằng cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo là lựa chọn lý tưởng nhất.

“Nếu chúng ta muốn đưa HLV Shin Tae-yong trở lại, chúng ta sẽ phải cân nhắc rằng nếu ông ấy thất bại, đó sẽ là một điều đáng tiếc. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo mới là sự lựa chọn phù hợp nhất. Ông ấy có khá nhiều điểm tương đồng với HLV Shin Tae-yong, và ông ấy cũng chưa từng huấn luyện đội Indonesia. HLV Park Hang-seo là người sở hữu năng lực rất tốt và ông ấy sẽ là sự lựa chọn rất phù hợp” - Hamka Hamzah phát biểu trước truyền thông.

Cựu danh thủ Supriyono Prima cũng đồng tình với quan điểm này. Prima cho rằng chuyên môn, đặc biệt là bản lĩnh mạnh mẽ của Park Hang-seo, sẽ rất cần cho tuyển Indonesia.

“Đối với tôi, lý do là vì tính cách và đạo đức nghề nghiệp, thứ hai là phát triển những cầu thủ trẻ có thể cùng nhau làm việc để củng cố sức mạnh của tuyển Indonesia trong tương lai", Supriyono Prima giải thích.

HLV Park Hang-seo được tiến cử dẫn dắt ĐT Indonesia.

Trước khi được tiến cử dẫn dắt tuyển Indonesia, HLV Park Hang-seo đã được mời làm việc tại LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) với chức chức danh Phó chủ tịch của KFA. Điều thú vị là ông có cùng chức vụ với Shin Tae-yong, mặc dù nhiệm vụ và trách nhiệm thì khác nhau.

Trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã dẫn dắt 53 trận đấu, với kết quả 26 trận thắng, 12 trận hòa và 15 trận thua.

Trong khi đó, một đại diện của PSSI cũng lên tiếng phủ nhận việc mời lại cựu HLV Shin Tae-yong dẫn dắt ĐTQG. Không loại trừ khả năng trong thời gian tới, PSSI sẽ liên hệ với HLV Park Hang-seo. Nếu có thể dẫn dắt đội bóng xứ Vạn đảo, thầy Park sẽ nắm cơ hội rất lớn chạm trán HLV Kim Sang-sik cùng tuyển Việt Nam ở nhiều giải đấu khác nhau.



