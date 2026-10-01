HLV Pakistan tuyên bố cứng, mơ đả bại tuyển Việt Nam

HLV Nolberto Solano khẳng định Pakistan không sợ bất kỳ đối thủ nào và muốn đánh bại Việt Nam để tiếp tục hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Pakistan bước vào lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm thế khác hẳn sau khi cầm hòa Philippines 2-2. Trước đó, đội bóng Nam Á thua Thái Lan 0-4, nhưng màn ngược dòng ở trận thứ hai giúp họ tiếp tục hy vọng cạnh tranh vị trí thứ hai.

Đối thủ tiếp theo của Pakistan là Việt Nam, đội đang đứng cao hơn 99 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, khoảng cách này không khiến HLV Nolberto Solano tỏ ra e dè.

“Tôi không muốn chúng tôi phải trở về Pakistan vào cuối tuần này. Chúng tôi muốn ở lại cho đến cuối giải đấu và chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, HLV Solano chia sẻ trước trận.

Sau khi thua Thái Lan 0-4, Pakistan (áo trắng) có sự trở lại ấn tượng khi hòa Philippines 2-2.

Nhà cầm quân người Peru thừa nhận Pakistan vẫn đối mặt nhiều hạn chế, đặc biệt khi nền bóng đá nước này chưa có hệ thống giải chuyên nghiệp phát triển như Việt Nam hay Philippines. Vì thế, ông phải tìm kiếm những cầu thủ Pakistan đang chơi bóng tại Anh và các quốc gia Bắc Âu để tăng cường lực lượng.

Dù vậy, Solano vẫn đánh giá cao cơ hội của đội nhà. Ông dành sự tôn trọng cho Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh thất bại 0-2 trước Thái Lan không làm thay đổi cách nhìn của ông về đối thủ.

“Các bạn có thể thấy Việt Nam đã thi đấu rất tuyệt vời và có chuỗi trận bất bại trong thời gian dài. Chúng tôi biết đây sẽ là một trong những trận đấu khó khăn nhất, đặc biệt khi họ muốn khép lại giải đấu một cách tốt đẹp”, HLV Pakistan nói.

Việt Nam hiện đứng thứ 99 thế giới, trong khi Pakistan xếp hạng 198. Tuy nhiên, Solano cho rằng thứ hạng FIFA không quyết định kết quả trên sân.

“Nếu bạn thắng các trận đấu thì bạn sẽ có thứ hạng tốt hơn. Nhưng chúng tôi không sợ bất kỳ đối thủ nào. Bạn được phép mơ ước mà, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra”, ông khẳng định.

Trận Việt Nam - Pakistan diễn ra lúc 16h ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Đây là cơ hội cuối để Pakistan tiếp tục hành trình tại giải, trong khi Việt Nam cần một kết quả tích cực để hướng tới trận tranh hạng ba.