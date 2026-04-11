Nhận xét về màn trình diễn của đội nhà, HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Tôi rất là hài lòng với ngày hôm nay về phong độ của toàn đội. Họ hiểu lối chơi và thực hiện rất tốt, tuy nhiên có một vài tình huống thua rất là đáng tiếc. Với việc thể hiện lối chơi như vậy, tôi rất hài lòng”.

Khi được hỏi về điểm mạnh và điểm yếu của U20 nữ Việt Nam trong trận đấu, nhà cầm quân người Nhật Bản nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và sự mạnh mẽ của toàn đội: “Điểm mạnh là tất cả các cầu thủ là đoàn kết và chơi mạnh mẽ, không chỉ phòng thủ mà còn dám thử thách bằng phản công”.

Bên cạnh đó, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần được cải thiện: “Điểm yếu ở đây là mặc dù chơi rất cố gắng, tuy nhiên sau một số tình huống các cầu thủ còn mất tập trung. Ví dụ như pha bóng thứ 2 không theo kịp nên đội đã nhận bàn thua, hay 2-3 phút cuối của các hiệp đấu vẫn còn sơ hở”.

Đánh giá về đối thủ U20 nữ Nhật Bản, HLV Okiyama Masahiko dành lời khen cho chất lượng chuyên môn và khả năng tổ chức lối chơi của đội bóng đồng hương: “Toàn đội có kỹ thuật rất tốt, tổ chức tấn công đa dạng và tôi nghĩ đây là đội có thể tranh chấp chức vô định”.

Nói về thành tích lọt vào tứ kết của U20 nữ Việt Nam – lần thứ hai trong lịch sử kể từ năm 2004, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ: “Tôi biết là có sự thay đổi trong điều lệ, và việc vào đến tứ kết nằm trong kế hoạch của chúng tôi đề ra. Tôi rất là vui khi đạt được mục tiêu đó. Bóng đá Việt Nam đang phát triển và chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để đưa nó đi xa hơn nữa”.

Sáng mai, ĐT U20 nữ Việt Nam sẽ chia thành hai nhóm trở về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chuẩn bị cho các giải đấu trong nước.