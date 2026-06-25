HLV Nhật Bản: Messi như siêu nhân, không thể ngăn cản

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản ví Lionel Messi như siêu nhân vì anh ở đẳng cấp khác so với phần còn lại của giới bóng đá.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Thụy Điển, huấn luyện viên Hajime Moriyasu của Nhật Bản đã dành lời khen đặc biệt cho Lionel Messi . Nhà cầm quân người Nhật Bản gọi siêu sao người Argentina là "siêu nhân". Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng nói rằng nếu phải đối đầu với đội tuyển Argentina, ông không biết có cách nào để ngăn cản sức mạnh của Messi.

“Messi đang ở một đẳng cấp khác, gần như là một siêu nhân. Giữa các huấn luyện viên với nhau, chúng tôi thường bàn luận xem sẽ làm gì nếu phải đối đầu với cậu ấy. Có nên kèm người 1 đấu 1 hay không? Tôi nghĩ chẳng có gì chúng ta có thể làm để ngăn cản Messi cả. Chúng tôi sẽ không gặp Argentina trong thời gian tới, nhưng những đội bóng khác sẽ phải tìm cách đối phó với cậu ấy" , ông Hajime Moriyasu nói.

HLV Hajime Moriyasu trong buổi họp báo trước trận đấu với Thuỵ Điển. (Ảnh: Reuters)

Dù đã 39 tuổi, đội trưởng của Argentina vẫn thi đấu xuất sắc tại World Cup 2026 khi ghi tới 5 bàn chỉ sau 2 trận đấu. Nhờ thành tích đó, Messi đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup với 18 bàn thắng. Xếp sau anh là Miroslav Klose của Đức và Kylian Mbappe của Pháp với cùng 16 pha lập công.

Cũng tại buổi họp, HLV Moriyasu cho biết toàn đội đang tập trung chuẩn bị cho màn chạm trán với Thụy Điển: “Chúng tôi hướng tới chiến thắng, nhưng nếu có thể, chúng tôi muốn kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu bằng cách ghi thật nhiều bàn thắng. Chúng tôi không biết sẽ gặp đội nào ở vòng tiếp theo, nhưng điều quan trọng là phải duy trì sự ổn định và chắc chắn. Tôi tin rằng chúng tôi đủ khả năng đối đầu với bất kỳ đội bóng nào" .

Tại World Cup 2026, Nhật Bản hiện tạm đứng thứ hai bảng F với 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên. "Samurai Xanh" hòa Hà Lan 2-2 ở trận ra quân, sau đó thắng Tunisia 4-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hajime Moriyasu tiến gần vòng 1/16 và còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng F.

Chỉ cần không thua trong cuộc chạm trán Thụy Điển, Nhật Bản sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí ngay cả khi thất bại, đội tuyển số một châu Á nhiều khả năng vẫn đi tiếp nhờ trở thành 1 trong 8 đội hạng 3 sở hữu thành tích tốt nhất.