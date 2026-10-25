HLV Nguyễn Việt Thắng tính chuyện chia tay Đồng Nai

Tiếp tục để thua trận ở vòng 5 V-League, lần này là tỷ số cách biệt 0-4 ngay trên sân nhà trước Nam Định vào tối 24-10, HLV Nguyễn Việt Thắng đã hé lộ việc mình rời ghế HLV trưởng đội bóng này.

HLV Nguyễn Việt Thắng cảm nhận áp lực lớn ngay ở giai đoạn đầu mùa V-League 2026-2027. Ảnh: ĐNFC

Mục tiêu có điểm trước Nam Định ở vòng 5 của đội tân binh Đồng Nai đã bất thành khi đối thủ vừa mạnh hơn cũng như đang có sự ổn định về phong độ. Trận thua đậm 0-4 đã khiến Đồng Nai tiếp tục ở vị trí cuối bảng với 1 điểm cùng hiệu số 0/10.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Việt Thắng cho biết: “Tôi nghĩ là cũng đến lúc phải bàn bạc thật kỹ với lãnh đạo. Tôi nghĩ là tôi nên dừng lại. Có thể ai đó đến sẽ làm tốt hơn hay giỏi hơn thì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ cần một sự đổi mới và giúp đội bóng đi lên. Tôi sẽ bàn bạc lại với lãnh đạo. Tôi nghĩ là tôi không có gì để nói".

Đánh giá 5 trận đầu mùa, HLV Việt Thắng đã phân tích những mặt được, chưa được của đội. Về yếu tố khách quan, nhà cầm quân này cho rằng đội gặp lịch thi đấu khá bất lợi khi gặp những đối thủ cùng cuộc đua trụ hạng trên sân khách (Bắc Ninh, Hà Tĩnh), trong khi đá trên sân nhà thì gặp các đối thủ rất mạnh (Thể Công Viettel, CAHN, Nam Định). Cùng với đó là những ca chấn thương đến với đội trong giai đoạn đầu mùa.

Đồng Nai đứng cuối bảng sau 5 vòng đấu với 1 điểm và hiệu số 0/10. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

“Thật sự thì mùa giải năm nay vẫn có gì đó không may mắn với chúng tôi. Ví dụ như giữa tuần thì Ivan Andrei bị căng háng, Công Phượng bị căng bắp. Rồi hôm nay tôi xếp Ngọc Lâm vào đội hình xuất phát thì lại bị căng bắp. Điều cần cải thiện, tôi nghĩ đương nhiên là về phần thể lực. Một số anh em lớn tuổi họ rất cố gắng, nhưng mà không thể bù đắp được về mặt thể lực. Đội cần một nguồn năng lượng trẻ trung hơn”, HLV Việt Thắng nói thêm.

Vòng đấu tới Đồng Nai sẽ có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray trước CLB Hải Phòng vốn là đội rất khó chịu, nhất là đá trên sân nhà. Thêm thử thách chờ đón đội tân binh này khi mà sân chơi V-League dường như quá “gắt” đối với đội từng 2 mùa liền không có đối thủ ở sân chơi hạng Nhất.