HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định cầu thủ Việt Nam thua do nhập cuộc không tốt

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tụt bậc sau chuỗi trận thua tại giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: FIVB

Ngay sau trận đấu với đội Kenya, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ: “Hôm nay đội tuyển Việt Nam đã thua đáng tiếc. Trong 3 trận, ở trận quan trọng nhất trước Kenya, đội đã thi đấu không hết khả năng. Tất cả các khâu của chúng ta đều chưa làm tốt về chuyên môn”.

Vị thuyền trưởng đội nữ Việt Nam nói thêm: “Từ ban huấn luyện với cầu thủ không xác định trận đấu gặp Kenya tại Đông Anh (Hà Nội) trước đó là cuộc giao hữu. Chúng tôi đã đấu với đội Kenya tại Pháp năm 2023 và thêm trận đấu tại Đông Anh (Hà Nội) để hiểu rằng họ thi đấu với sự ngẫu hứng chuyên môn nhưng đầy sức mạnh. Hôm nay, cầu thủ Việt Nam bắt nhịp không tốt. Hàng chắn và các vị trí không hoàn thành chuyên môn để đội bạn chơi hứng khởi. Một đội bóng thi đấu ngẫu hứng và đạt tinh thần thăng hoa như Kenya thì rất khó chống đỡ. Trong trận, cầu thủ Kenya vẫn xử lý được nhiều tình huống khó. Tôi đánh giá cầu thủ Việt Nam nhập cuộc không tốt nên thua là xứng đáng”.

Ông Kiệt khẳng định: “Chúng ta phải nhìn thẳng là muốn tham dự giải vô địch thế giới thì ít nhất đội tuyển Việt Nam phải lọt vào top 3 giải vô địch châu Á. Đây là điều không dễ. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ qua giải sẽ nhìn lại bản thân. Ban huấn luyện cũng nhìn lại cần việc gì phải thay đổi, khắc phục. Sân chơi này rất khắc nghiệt. Ngoài yếu tố bản lĩnh, tinh thần thì cần sự ổn định trong mọi mặt”

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bị tụt bậc từ vị trí 22 xuống hạng 28 thế giới ngay sau trận thua trước đội Kenya tại giải vô địch thế giới 2025 vào tối ngày 27-8. Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB đã cập nhật bảng xếp hạng mới nhất. Trong bảng xếp hạng, đội Kenya đã vượt qua Việt Nam để lên hạng 21 trong khi đội Ba Lan vẫn giữ hạng 3, đội Đức là hạng 11 thế giới.

Đội chủ nhà Thái Lan của giải vô địch thế giới 2025 đã lên hạng 18 thế giới sau khi lọt vào nhóm 16 đội xuất sắc nhất giải đấu năm nay.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tham dự giải với 13 tuyển thủ gồm Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy. Dự kiến đội tuyển sẽ về nước ngày 28-8.

Sau giải vô địch thế giới 2025, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kết thúc nhiệm vụ tập huấn giai đoạn đầu tiên và sẽ trở lại hội quân vào cuối tháng 10. "Việc phải thi đấu giải vô địch quốc gia khiến cầu thủ đội tuyển bị ngắt quãng tập huấn. Đây là điều khó cho chúng tôi. Ngoài ra, cầu thủ Thanh Thúy sẽ sang Nhật Bản thi đấu và dự kiến trở về sát thời điểm lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33-2025", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nói thêm.